Sonic the Hedgehog : un troisième film et une série live-action sont commandés

Paramount Pictures et Sega continuent de développer l'univers de Sonic the Hedgehog au cinéma et à la télévision.

Bien que Sonic the Hedgehog 2 ne soit pas diffusé avant le printemps prochain, un troisième volet cinématographique de la franchise est officiellement en cours de développement, tout comme la toute première série Sonic originale en live-action prévue pour 2023. Elle mettra en scène le personnage de Knuckles, dont Idris Elba reprendra la voix. Pour rappel, le premier film Sonic the Hedgehog a battu de nombreux records, devenant notamment l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps, lorsqu’il est sorti en salles, ce qui lui a permis de récolter près de 320 millions de dollars au box-office mondial.

“Le monde de Sonic the Hedgehog capte l’imagination depuis des décennies, et nous sommes ravis de repousser les limites de ce dont cette franchise est capable avec des offres de classe mondiale à la fois sur grand écran et pour les fans de Sonic à la maison“, a déclaré le producteur Neal H. Moritz. “Le ciel est vraiment la limite, et je suis immensément fier de participer à la création de nouveaux contenus Sonic pour les fans de longue date, ainsi qu’à la présentation de Sonic à une nouvelle génération“. Brian Robbins, PDG de Paramount Pictures et Nickelodeon ainsi que directeur du contenu Films, Enfants et Famille pour Paramount+, ajoute : “Depuis plus de trois décennies, l’univers de Sonic the Hedgehog, composé de personnages uniques et dynamiques, a généré l’une des bases de fans les plus passionnées. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Sega, Neal Moritz et tous nos partenaires créatifs, alors que nous explorons des approches additionnelles pour faire évoluer de manière complète la franchise Sonic the Hedgehog sur toutes les plateformes et captiver son public fidèle dans le monde entier.”

