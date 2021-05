Sonic the Hedgehog : un mystérieux jeu sans nom est prévu pour 2022 sur consoles et PC

La Sonic Team annonce l'arrivée d'un nouveau Sonic dès l'année prochaine.

Le célèbre hérisson bleu sera bientôt de retour dans une nouvelle aventure taillée pour la nouvelle génération : “Préparez-vous à un voyage décoiffant avec le nouveau jeu mastodonte mettant en scène le hérisson énervé développé par la Sonic Team, l’équipe derrière Sonic Generations et Sonic Forces.”

Un teaser pour le nouveau Sonic de Sega

Enième épisode majeur de la licence, il sortira en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Switch et PC. Dans cette courte vidéo, l’ami Sonic fait parler sa vitesse dans une forêt avant de laisser un effet numérique prendre de l’ampleur et ensuite montrer un symbole encore inconnu.