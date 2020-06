Sonic the Hedgehog : le film de Paramount Pictures et Sega va ressortir au cinéma

Paramount Pictures annonce que Sonic the Hedgehog prépare son retour sur le grand écran avec la réouverture des cinémas dans l'Hexagone.

Mêlant prise de vues réelles et animation, la production cinématographique de Jeff Fowler dédiée à la célèbre mascotte de l’éditeur japonais Sega a été un véritable carton dans le monde entier malgré l’impact du coronavirus sur sa présence au cinéma. La pandémie de Covid-19 avait d’ailleurs accéléré son lancement en vidéo à la demande. Si une suite a été officiellement confirmée, la société de production Paramount Pictures a décidé de remettre le film au cinéma pour que tout le monde puisse en profiter dans de bonnes conditions : “Après plus de deux millions d’entrées au cinéma et le meilleur démarrage de l’année, Sonic the Hedgehog revient pour célébrer la réouverture des cinémas le 22 juin prochain. L’occasion de voir ou revoir ce film d’aventures pour toute la famille qui a reçu un accueil exceptionnel du public.”



L’introduction “Original Film” de Paramount Pictures et Sega pour Sonic the Hedgehog