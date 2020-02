Sonic the Hedgehog : l’adaptation cinématographique dompte le box-office américain et français

Le film Sonic de Paramount Pictures réalise le meilleur démarrage d’un long-métrage adapté d’un jeu vidéo.

En générant 57 millions de dollars de recettes aux USA en seulement trois jours, Sonic the Hedgehog avec James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter et Jim Carrey dépasse Pokémon Détective Pikachu (Legendary Pictures/The Pokémon Company International) et ses 54,3 millions de dollars. Ce chiffre pourrait d’ailleurs monter à 68 millions en quatre jours dans la mesure où les États-Unis débutent la semaine avec une journée fériée. En plus de devenir le meilleur démarrage d’une adaptation d’un jeu, le film narrant les folles aventures du hérisson bleu le plus rapide de la planète s’offre également le meilleur démarrage de l’année 2020 en France avec 126.657 entrées.

Le film Sonic the Hedgehog est rentable

Les 111 millions de dollars glanés par Sonic dans le monde entier permettent de rembourser son budget estimé à 95 millions, mais c’est encore loin de Pokémon Détective Pikachu qui avait réalisé 157,3 millions de dollars aux box-office mondial, mais avec une diffusion dans 62 territoires contre 40 pour le film Sonic. A noter que l’adaptation du jeu Détective Pikachu avait terminé avec 436 millions de dollars de recettes en salles, soit plus que le film Warcraft du réalisateur Duncan Jones (433 millions de dollars).

Une fausse interview de Sonic en VF pour la promotion du film

“Sonic the Hedgehog raconte l’histoire d’un hérisson bleu supersonique qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Dans cette comédie d’aventure familiale en live-action, Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier. L’humoriste et acteur Malik Bentalha prête sa voix au personnage mythique de l’éditeur japonais Sega.”