Sonic the Hedgehog : Jeff Fowler espère pouvoir réaliser une suite du film avec Tails

La suite du film Sonic the Hedgehog est entre les mains de Paramount Pictures.

Face aux réactions du public concernant la scène post-crédits de Sonic the Hedgehog avec Tails qui part à la recherche du célèbre hérisson bleu, le réalisateur Jeff Fowler a rapidement été convaincu qu’il avait fait le bon choix et se dit prêt à faire un nouvel opus si Paramount Pictures lui donne le feu vert après la fin de la crise sanitaire actuelle : “Lors de toutes les projections auxquelles j’ai participé, en voyant la réaction des gens face à l’apparition de Tails à la fin du film… rien n’aurait pu me préparer à cela ! Voir les gens réagir et faire crier ces enfants à l’écran, faire réagir leur jeune cerveau… je n’en ai jamais eu marre. J’ai adoré. Et l’idée que nous avons fait tout ce film sans avoir une seule scène de Sonic et Tails ensemble, c’est incroyable, mais c’est aussi tellement excitant pour une suite. Si nous avons la chance de faire un autre film, que nous pouvons enfin réunir Sonic et Tails et nous amuser… Nous aimerions vraiment arriver au prochain niveau de ce que les gens aiment dans ce monde et ces personnages. En ce moment, c’est juste génial que les gens apprécient le film et aient maintenant la possibilité de le regarder à la maison malgré toute cette folie liée au coronavirus. Ça suffit amplement pour moi. C’est formidable que ce soit là et que les gens l’apprécient.”

Jim Carrey a pris son rôle très à coeur dans l’adaptation cinématographique de Sonic

Si le comédien canado-américain est considéré par ses pairs comme un grand professionnel, cela n’a pas changé sur le tournage de ce film Sonic où il était très investi du début à la fin afin de faire évoluer correctement le personnage Dr. Robotnik : “Jim était juste très intelligent à propos de tout cela. Nous avions toujours des conversations pendant que nous filmions, sur où nous en étions dans la chronologie et comment moduler la performance en conséquence. Parce que vous voulez vous amuser un peu avec lui avec cette spirale vers la folie. Et comprenez que la raison pour laquelle il se retrouve sur une planète extraterrestre, et qu’il est chauve, et qu’il a une moustache folle, c’est à cause de tout le stress d’avoir essayé de capturer ce hérisson, qui l’a littéralement démêlé.”

Pour mémoire, Sonic the Hedgehog est devenu l’adaptation de jeu vidéo la plus prolifique de l’histoire aux États-Unis en récoltant plus de 300 millions de dollars de recettes. Le budget de ce film mêlant animation et prise de vues réelles est estimé à 85 millions de dollars.

A noter que le film Sonic doit toujours sortir en DVD et Blu-ray d’ici le 24 juin prochain en France.