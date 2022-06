Sonic the Hedgehog : des annonces à gogo pour le hérisson bleu

Sonic sera une fois de plus à l'honneur dans divers jeux, films, séries et même produits officiels pour les fans.

Ivo Gerscovich, responsable de la marque Sonic the Hedgehog, et Takashi Iizuka, responsable de la création de Sonic the Hedgehog, ont dévoilé les nouvelles expériences centrées sur le célèbre hérisson bleu de l’éditeur japonais Sega prévues pour les prochains mois via un événement virtuel diffusé sur les plateformes Youtube et Twitch.

Les annonces du Sonic Central

Jeux

Sonic Origins – La meilleure façon de jouer aux jeux Sonic originaux (Sonic the Hedgehog 1, 2 et 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD) entièrement remasterisés avec des idées rafraichissantes comme le Mode Miroir ou encore des nouvelles animations. Sortie prévue pour le 23 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC

Sonic Frontiers – La licence fait un grand bond en avant en offrant à Sonic un maximum de liberté et de vitesse au cœur des Îles Starfall avec des paysages constellés de forêts denses, de cascades débordantes ou encore de vastes déserts. Prochainement sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC

Fall Guys – Au mois d’août, les joueurs pourront incarner Sonic, Knuckles et Tails dans le party game de Mediatonic qui sera free-to-play sur toutes les plateformes à partir du 21 juin prochain

Sonic Speed Simulator – Le jeu le plus rapide de Roblox qui invite les joueurs à monter en niveaux et gagner en vitesse en parcourant des mondes originaux, tout en défiant leurs amis à la course pour gagner les meilleures récompenses. Le nouveau contenu Chemical Plant World permet de débloquer le chaos Amy Rose en utilisant le code dédié

Sonic Forces et Sonic Dash – Débloquez cet été des personnages spéciaux tirés du film Sonic the Hedgehog 2 dans les jeux mobiles Sonic Forces et Sonic Dash. Pour Halloween, gardez un œil sur Mephiles the Dark tandis que Super Shadow rejoindra la danse en novembre prochain. Dans Sonic Dash et Sonic Dash+ sur Apple Arcade, les meilleures performances seront mises en avant avec les bannières de Joueurs et permettront d’accueillir Sir Percival

Cinéma et Télévision

Sonic the Hedgehog 2 – Paramount Pictures annonce l’arrivée de Sonic the Hedgehog 2 en Blu-ray et version numérique avec des scènes cachées, des bêtisiers, des coulisses et un court-métrage d’animation exclusif se déroulant juste après les événement de la deuxième adaptation cinématographique

Sonic Prime – Les nouvelles aventures animées de Sonic sur Netflix en partenariat avec WildBrain

Produits officiels