Sonic the Hedgehog 2, une ultime bande-annonce pour la nouvelle aventure du hérisson bleu au cinéma

Deux fois plus d'aventure et deux fois plus de fun dans Sonic the Hedgehog 2.

Produit par Paramount Pictures, en association avec Sega, Original Film, Marza Animation Planet et Blur Studio Production, réalisé par Jeff Fowler et écrit par Pat Casey, Josh Miller et John Whittington, Sonic the Hedgehog 2 va réunir à l’écran James Marsden, Ben Schwartz (voix originale de Sonic), Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, avec le retour de Jim Carrey et l’arrivée de Shemar Moore, avec Idris Elba (voix originale de Knuckles) et Colleen O’Shaughnessey (voix originale de Tails).

Désormais bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

Un “Final Trailer” pour Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog 2 sera diffusé le 30 mars prochain dans les salles obscures françaises et le 8 avril 2022 dans les cinémas américains.