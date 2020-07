Sonic the Hedgehog 2 : Paramount Pictures date sa sortie au cinéma pour avril 2022

Une date de sortie pour le retour de Sonic au cinéma avec un nouveau film.

Avec 305,8 millions de dollars au box-office mondial, sans compter les chiffres en provenance du Japon et de la Chine, Sonic the Hedgehog est actuellement la seconde plus grosse performance de l’année actuelle, et plus d’être le long-métrage a réaliser un des plus gros chiffres d’affaires dans l’histoire des adaptations de licences jeu vidéo au cinéma. Alors que la suite a été officialisée par Paramount Pictures à la fin du mois de mai, la société de production cinématographique vient d’annoncer que les prochaines aventures du célèbre hérisson bleu seront diffusées dans les salles obscures du monde entier d’ici le 8 avril 2022.

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

On prend les mêmes et on recommence pour Sonic the Hedgehog 2

Pour mémoire, le réalisateur Jeff Fowler et les scénaristes Pat Casey et Josh Miller seront encore présents dans l’équipe technique, tout comme les comédiens Jim Carrey et James Marsden, dans les rôles de Dr Robotnik et Tom Wachowski, ainsi que Ben Schwartz, le doubleur de Sonic. A noter que l’année prochaine, la franchise Sonic the Hedgehog fêtera ses 30 ans.