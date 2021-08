Sonic the Hedgehog 2 : Idris Elba sera le doubleur de Knuckles

Le comédien britannique Idris Elba rejoint le casting de Sonic the Hedgehog 2 qui est composé de James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore et Jim Carrey.

Dans l’univers de Sonic créé par Yuji Naka, Naoto Oshima et Hirokazu Yasuhara, le personnage Knuckles est un échidné anthropomorphique rouge doté de dreadlocks. En plus d’être le gardien de l’émeraude principale sur l’île flottante Angel Island, il est également connu pour être une tête brûlée et un combattant acharné. Si ce dernier n’est pas un méchant comme Docteur Ivo Robotnik, alias Eggman, il reste le rival du hérisson bleu et se présente comme un anti-héros

Jeff Fowler revient à la réalisation de cette suite après avoir réalisé un blockbuster pré-pandémique pour Paramount Pictures. Le premier film a rapporté près de 320 millions de dollars. Pat Casey, Josh Miller et John Whittington s’occupent du scénario tandis que Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara, Hitoshi Okuno sont les producteurs alors que Haruki Satomi, Yukio Sugino, Shuji Utsumi, Nan Morales et Tim Miller sont eux les producteurs exécutifs.

Colleen O’Shaughnessey dans Sonic the Hedgehog 2 ?

Voix officielle de Tails depuis plusieurs années, l’actrice Colleen Ann Villard (née O’Shaughnessey) avait été crédité dans la scène post-crédits de Sonic the Hedgehog, mais ne fait pourtant pas encore partie du casting du prochain long-métrage… Si les chances de la voir se faire remplacer sont maigres, une annonce officielle dans les prochaines semaines pourrait rassurer les fans.