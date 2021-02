Sonic the Hedgehog 2 dévoile son logo avec un trailer

Tails sera bien au casting de Sonic the Hedgehog 2 comme le suggérait la scène post-générique du premier film en live-action.

Si son titre ainsi que sa date de sortie étaient déjà connus depuis de nombreux mois, Sega et Paramount Pictures ont décidé de reconfirmer le tout avec un trailer mettant en avant le logo officiel de Sonic the Hedgehog 2. Si le hérisson bleue Sonic (interprété par Ben Schwartz) sera amené à faire la connaissance du jeune renard humanoïde avec deux queues Miles Power aka Tails (incarné par Colleen Villard), plusieurs rumeurs sous-entendent que l’échidné rouge aux dreadlocks Knuckles serait également de la partie. Un certain Jason Momoa (Game of Thrones, Aquaman, Dune) aurait d’ailleurs accepté de prêter sa voix au personnage qui fait office de gardien de l’île flottante et de l’émeraude mère. Le docteur Ivo “Eggman” Robotnik devrait profiter de lui pour se venger et en faire le rival de Sonic.

Le logo de Sonic the Hedgehog 2 en vidéo

Le long-métrage Sonic the Hedgehog 2 sera diffusé dans les salles obscures du monde entier d’ici le 8 avril 2022.