Sonic Prime : une nouvelle série animée en 2022 sur Netflix

Développée par WildBrain (Degrassi, Teletubbies) et Man of Entertainment (Ben 10, Marvel’s Avengers Assemble), Sonic Prime sera une série d’animation en 3D composée de 24 épisodes. Une diffusion sur la plateforme américaine Netflix est prévue pour l’année prochaine. A noter que les showrunners et producteurs exécutifs ont travaillé sur Big Hero 6, le premier film d’animation Disney à utiliser des personnages de l’univers Marvel qui avait donné lieu à une suite en série animée nommée Baymax et les Nouveaux Héros.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA , @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8

La voix américaine du célèbre hérisson bleu pendant près de dix ans a démissionné sans donner une seule explication : “Roger Craig Smith a fait partie de la famille pendant près de dix ans. Il a donné vie au personnage de Sonic et nous ne le remercierons jamais assez pour son enthousiasme et la joie qu’il apportait à la communauté. Merci à toi Roger, et pour tout ce que tu as fait pour Sonic“. Tout porte à croire que le comédien Ben Schwartz qui a déjà donné sa voix pour Sonic dans le film live-action aura la lourde responsabilité de succéder à Roger Craig Smith pour les adaptations en série animée et en jeu vidéo.

For over 10 years, Roger Craig Smith has been an integral part of the SEGA family. He brought the voice of Sonic to life, and we are forever grateful for his never-ending enthusiasm in helping the community and spreading joy.

Thank you, Roger, for all you've done for Sonic.

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 28, 2021