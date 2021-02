Sonic Prime : Netflix met de côté certains doubleurs originaux

Les voix officielles des personnages Tails et Amy Rose ne seront pas présentes dans la série animée Sonic Prime de Netflix.

Alors que le comédien de doublage Roger Craig Smith (Ben 10, Unikitty!, Harvey Street Kids) avait annoncé qu’il ne serait plus la voix de Sonic dans les prochains projets de la licence, dont Sonic Prime sur Netflix, les actrices Colleen O’Shaughnessey (Digimon, Naruto, Slayers) et Cindy Robinson (Blue Dragon, Fire Emblem, Sailor Moon) ont récemment fait savoir sur les réseaux sociaux qu’elles ne reprendraient pas leurs rôles dans la nouvelle série d’animation du géant de la SVOD. Ces dernières ne devraient également plus être les voix officielles de Miles “Tails” Power et Amy Rose dans les jeux. Le début d’une nouvelle ère pour le casting vocal de Sonic ?

Mike Pollock garde son rôle pour la série animée de Netflix

La voix de l’ennemi juré de Sonic sera toujours celle de Mike Pollock (Pokémon, Berserk, Ikki Tousen) dans Sonic Prime. Le doubleur de Dr. Eggman depuis le dessin animé Sonic X en 2003 et le jeu vidéo Shadow the Hedgehog en 2005 a profité de cette bonne nouvelle pour “recadrer” gentiment les fans qui ne comprennent pas certaines décisions sur les choix d’un casting : “Vous savez ce qu’on dit… plus on est de fous, plus on rit ! Vous n’avez pas encore fini d’entendre parler de moi en tant que Dr. Eggman dans les jeux vidéo Sonic the Hedgehog ! Veuillez préparer vos oreilles en conséquence. Si vous devinez le contraire, SURPRISE !!! Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je dois faire des provisions de pastilles. Sur un plan personnel, je sais que vous voulez spéculer sur ce qui s’est passé et sur les choix de casting possibles, mais n’oubliez pas que, dans la vraie vie, la carrière des acteurs est orientée par les auditions, les rappels, les bookings et les rejets. C’est un peu plus compliqué que de choisir son camp pour le kickball.“