Sonic Origins : quatre opus remasterisés sur consoles et PC le 23 juin

Sonic Origins sera disponible le 23 juin prochain, une compilation de quatre opus remasterisés de la franchise culte.

Certaines licences sont davantage cultes que les autres, si l’on peut dire. Sonic, par exemple, a su traverser les âges pour plaire aujourd’hui encore aux petits et grands. Preuve en est le succès du tout récent film Sonic 2. Et pour profiter de cette vague marketing, Sega a décidé de proposer un nouveau cadeau aux amoureux du hérisson bleu le plus rapide du monde avec Sonic Origins.

Sonic Origins sera disponible le 23 juin prochain

Oubliez les films et les nombreux spin-off, Sega sait que vous crevez d’envie de (re)jouer aux premiers jeux 2D de la franchise et le studio a justement ce qu’il faut dans ses cartons. L’entreprise vient d’annoncer l’arrivée prochaine de Sonic Origins. À partir du 23 juin prochain, sur PC, PS4, pS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch, les fans pourront acheter la version standard à 40 $ avec des remasters de Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD ou la version Digital Deluxe qui ajoute des missions plus difficiles ainsi que des musiques et divers items cosmétiques exclusifs.

Une compilation de quatre opus remasterisés de la franchise culte

Chaque jeu profite par ailleurs de graphismes remasterisés ainsi qu’un certain nombre d’autres “améliorations” pour le hardware moderne. Vous pouvez jouer à chacun d’entre eux de la manière dont ils ont été conçus à l’origine – avec l’aspect ratio de l’époque, si vous le souhaitez -, mais vous pouvez aussi découvrir des fonctionnalités et des modes qui n’ont jamais existé sur Sega Genesis ou Mega Drive. Vous pouvez jouer en tant que Sonic, Tails ou Knuckles dans n’importe lequel de ces jeux et le “Mode Anniversaire” ajoute un ratio écran large avec des vies infinies. Vous gagnerez par ailleurs des médaillons pour débloquer du contenu en complétant les diverses missions proposées.

Les puristes regretteront cependant certainement l’absence d’un remaster du classique de la Mega Drive 32X, à savoir Knuckles Chaotix. Si vous pouvez passer outre ce petit faux-pas, ce Sonic Origins reste le plus simple moyen de vous offrir une bonne dose de nostalgie et/ou de faire découvrir aux plus jeunes ces jeux de plate-forme emblématiques de la génération 16 bits.