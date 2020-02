Sonic, le film. Voilà un titre qui a déjà fait couler énormément d'encre. Il faut dire que le premier teaser avait de quoi faire peur, même aux fans de la première heure. Le projet a été largement remanié depuis et il semblerait que le résultat final soit réussi.

Sonic, le film a parcouru un long, très long chemin depuis son premier trailer. Le film de la Paramount vient de battre le record pour une adaptation de jeu vidéo durant le premier week-end aux États-Unis. Sonic a ainsi réalisé le très joli chiffre de 57 millions de dollars, détrônant les 54,3 millions de dollars de Pokémon : Détective Pikachu. Et il semblerait que la tendance se poursuive ainsi durant les prochains jours.

Sonic, le film réalise un énorme démarrage aux États-Unis

Si l’on en croit plusieurs estimations, Sonic devrait franchir la barre des 68 millions de dollars en 4 jours. Si tel venait à être le cas, le film se classerait parmi les meilleures performances pour le week-end du Presidents Day – un jour férié aux États-Unis en l’honneur des différents présidents des États-Unis -. Cela en ferait assurément aussi le meilleur film pour cette période de l’année 2020. Et c’est d’autant plus intéressant quand on sait que Sonic, le film est sorti dans les salles obscures en Février, une période durant laquelle les audiences sont plus faibles, période de fait choisie par les studios pour sortir leurs films les moins prometteurs. Pokémon : Détective Pikachu, quant à lui, était sorti au début de la saison des blockbusters, en Mai. Dans le monde entier, le film a déjà généré environ 100 millions de dollars, avec pays très friands du hérisson, semble-t-il, comme le Mexique et le Royaume-Uni.

Concordance de plusieurs facteurs mais preuve aussi que la refonte graphique a été bénéfique

Cela viendra assurément confirmer que la décision de reporter sa sortie pour revoir tout le rendu du héros aura été la bonne. Rien à voir avec la décision à l’exact opposée prise pour Cats, dont les effets spéciaux réalisés à la va-vite auront fait fuir les spectateurs. Le film aura quitté les salles obscures après seulement 8 semaines d’exploitation et un très faible 27,2 millions de dollars réalisés en Amérique du Nord. Il est encore trop tôt pour savoir si Sonic, le film fera mieux que toutes les autres adaptations sur grand écran de jeu vidéo. Le créneau de sa sortie a joué un grand rôle, un jour férié étant une occasion d’aller au cinéma. De plus, le film n’a pas grande concurrence dans les cinémas. C’est aussi une licence culte, qui parle aux jeunes comme aux moins jeunes et avec la présence de quelques grands noms au casting – Ben Schwartz, Jim Carrey et James Marsden dans la version originale -, cela aide assurément. À suivre !