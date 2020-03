Sonic le film établit un record et dépasse Détective Pikachu

L'adaptation en long-métrage se qualifie à la première place des films adaptés de jeux video aux plus grosses recettes.

Sonic le film n’était a priori pas partir pour remporter un gros succès : un design peu flatteur du personnage avait crée une polémique lors de la diffusion de la première bande-annonce en avril dernier. Jeff Fowler, le réalisateur, a décidé de réagir face aux critiques sur les réseaux sociaux et a opté pour changer l’apparence du hérisson bleu. En conséquence, le film était repoussé à 2020. Quelques mois plus tard, la bande-annonce revisitée permettait de voir un personnage bien plus agréable au regard, ce qui n’a pas déplu à son créateur, Yuji Naka. Dès son démarrage, le film a réalisé un énorme démarrage aux États-Unis en générant 57 millions de dollars de recettes aux USA en seulement trois jours ; il dépassait ainsi Pokémon Détective Pikachu qui dans la même période avait réalisé 54,3 millions de dollars de recettes. Mais le film avait encore du chemin à faire, ne serait-ce que pour renflouer les caisses du studio de production qui avait dépensé, selon les estimations, $95 millions.

Un record établi…

C’est désormais chose faite, puisque le site The Richest rapporte que Sonic cumule 145,8 millions de dollars au box-office domestique, un record en la matière pour un long-métrage en live action adapté d’un jeu vidéo. Il dépasse ainsi Détective Pikachu qui avait établit un record avec 144,1 millions de dollars. Cependant, ce dernier avait coûté bien plus cher à produire, le budget s’étant élevé à 150 millions de dollars, mais avait bénéficié d’une diffusion dans 62 territoires contre 40 pour le film Sonic.

… mais probablement pas deux

Toutefois, en ce qui concerne les recettes totales pour l’ensemble de la période d’exploitation, les choses sont plus compromises pour Sonic, le film puisqu’avec la pandémie de coronavirus, l’ensemble des cinémas a fermé, pour une durée indéterminée. Le site The Numbers, qui tient les comptes des films diffusés sur le grand écran, évoquait “le pire week-end d’exploitation depuis des décennies”. À l’heure actuelle, le film n’a amassé que $306 millions, loin des $433 millions réalisés par Détective Pikachu.