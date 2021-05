Sonic Central : un événement numérique sur les nouveautés de la licence

Dans le cadre du Sonic Central prévu pour le 27 mai prochain à 18h, certains des projets, partenariats et événements seront dévoilés sur YouTube et Twitch. Si les fans espèrent voir un ou plusieurs nouveaux jeux, il faut également s’attendre à du cross-média, notamment le deuxième film de Paramount Pictures ou encore la série animée Sonic Prime de Netflix.

You've waited patiently, and we finally have some exciting Sonic the Hedgehog news to share with you! Tune in on Thursday May 27th from 9am PT / 12pm ET / 5pm BST / 6pm CET for a first-look at what's coming as we celebrate #Sonic30th! pic.twitter.com/WuCoUBFaRk

— SEGA (@SEGA) May 25, 2021