Sonic 3, le film arrivera dans les salles obscures à la fin de l’année 2024

Sonic 3, le film arrivera au cinéma à la fin de l'année 2024. La Paramount espère bien retrouver le succès des deux premiers opus, mais la concurrence sera plus rude.

Les deux premiers films Sonic furent de gros succès pour la Paramount. À tel point que le studio a aujourd’hui suffisamment confiance en la licence et ses projets pour initier un troisième film. Et même mieux, le studio a convaincu que le film peut réaliser de bons chiffres sur une période aussi chargée que celle des fêtes de fin d’année. Sonic 3, le film est ainsi actuellement prévu pour le 20 décembre 2024.

Sonic 3, le film arrivera au cinéma à la fin de l’année 2024

Très peu de détails ont été dévoilés concernant ce troisième opus de la franchise. Nul ne sait, par exemple, si Jim Carrey, renfilera son costume du Dr. Robotnik. Après tout, l’acteur avait déclaré qu’il envisageait de prendre sa retraite. Dans le même temps, une série spin-off centrée sur Knuckles (pour lequel Idris Elba prête sa voix) arrivera sur Paramount+ l’année prochaine.

La Paramount espère bien retrouver le succès des deux premiers opus

Sonic, le film et Sonic 2, le film étaient sortis en février 2020 et avril 2022 respectivement. Le dernier des deux était même devenu le film le plus rentable adapté d’un jeu vidéo aux États-Unis. C’est aussi, à ce jour, le neuvième plus gros revenu de l’année, avec un peu plus de 400 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Sonic 3, le film sera donc en lice face à Avatar 3 et une version cinéma du spectacle de Broadway, Wicked. Si tous les plannings sont maintenus, bien évidemment.

mais la concurrence sera plus rude

Pour le reste, un événement Fall Guys sur le thème de Sonic démarre ce jour, et jusqu’à lundi. Dans le nouveau niveau Bean Hill Zone, vous devrez collecter des anneaux pour récupérer des récompenses comme les sneakers Sonic. Des skins Sonic, Tails, Knuckles, Super Sonic et Dr. Robotnik seront quant à eux disponibles dans le store pendant toute la durée de l’événement, tout comme un emote pied de Sonic. Un skin Sonic avait déjà été proposé dans le jeu peu après son lancement en août 2020 et un skin Knuckles avait aussi fait son apparition l’année dernière.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022