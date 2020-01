Sonic 2020 : Sega prépare des annonces autour de la franchise

L'éditeur japonais lance la campagne Sonic 2020 avec des révélations tous les 20 du mois jusqu'en décembre.

Si le symbolique trentième anniversaire de la licence mettant en scène le hérisson supersonique n’aura lieu qu’à partir de juin 2021, Sega va faire des annonces via Sonic 2020, une campagne qui a pour but de livrer une annonce par mois, et plus précisément chaque 20 du mois. En ce début de semaine, la première annonce concerne le programme en lui-même. Ce dernier est d’ailleurs accompagné d’une illustration de la mascotte (“le design est basé sur l’anneau d’or de Sonic qui symbolise le dynamisme d’avancer constamment dans un avenir radieux“), plusieurs avatars à utiliser sur les réseaux sociaux ou encore un fond d’écran pour PC ou mobiles. A noter que divers événements connexes auront lieu durant l’année, sachant que les artistes du monde entier sont invités à proposer des créations.

Un nouveau Sonic en développement depuis l’année dernière

Pendant la fameuse conférence annuelle “Gotta Go Fast : The Official Sonic the Hedgehog”, Takashi Iizuka, directeur de la Sonic Team, avait officiellement annoncé qu’un nouveau jeu Sonic the Hedgehog était en développement. Il n’est pas impossible que les premières informations à son sujet soient distillées ici et là durant les prochains mois avec la campagne Sonic 2020. Rappelons que l’adaptation cinématographique de la franchise avec James Marsden, Ben Schwartz et Jim Carrey est toujours prévue dans les salles de cinéma à partir du 12 février prochain, tandis que Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 n’arrivera pas avant le printemps 2020 sur smartphones et tablettes.

Baby Sonic dans le film Sonic the Hedgehog

Pour surfer sur la hype de Baby Yoda dans la série télévisée The Mandalorian de Disney +, le réalisateur Jeff Fowler a décidé d’intégrer un Baby Sonic dans le long-métrage mêlant animation et prise de vues réelles.