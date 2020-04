Sonic 2020 : les annonces spéciales sont reportées

Alors que Sega devait faire des annonces concernant la licence Sonic durant l’édition 2020 de l’événement américain South by Southwest (SXSW) en mars dernier, la pandémie de coronavirus avait totalement modifié les plans de la société nippone. Les fameuses annonces étaient alors décalées pour le mois d’avril, sauf que l’éditeur a finalement décidé de ne pas tenir son engagement toujours à cause de cette maladie infectieuse émergente : “Nous savons que les retards sont passés de mode. Mais avec le monde dans son état actuel, et pour assurer la sécurité de nos équipes, nous devons attendre que les choses se soient arrangées pour vous montrer notre contenu SXSW. Merci de votre patience et nous vous informerons dès que nous aurons une date à partager !”

