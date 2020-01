Sonarworks SoundID, application mobile pour améliorer le rendu des écouteurs et casques

Avoir un casque ou des écouteurs pour écouter de sa musique depuis son appareil mobile est une très bonne chose. Cela permet de s'isoler et d'en profiter pleinement. Peu importe la qualité de l'accessoire, il est possible d'affiner le son qui arrive dans vos oreilles.

Sonarworks travaille à aider le grand public à améliorer le son des casques et écouteurs depuis 2018. Son application True-Fi embarque plus de 300 profils de casques/écouteurs pour modifier la qualité du son de manière à vous proposer un son le plus proche de ce que le producteur entend en studio. Cette application a largement permis à bâtir la réputation de Sonarworks auprès des professionnels. Aujourd’hui, la marque revient avec une nouvelle application destinée au grand public.

SoundID vous laisse améliorer le son de votre casque ou vos écouteurs

Avec toutes ses options de personnalisation par-dessus les nombreux profils, la société admet que True-Fi n’a pas vraiment rencontré le succès escompté. Alors, aujourd’hui, au CES 2020, elle dévoile SoundID. L’idée est la suivante : “la perfection est subjective”. Autrement dit, votre son parfait pourrait ne pas paraître parfait pour quelqu’un d’autre. Et vice-versa. Cette nouvelle application repose sur la même volonté que True-Fi mais avec une interface simplifiée, bien plus agréable. Tout commence en sélectionnant le modèle de casque que vous avez. Ensuite, un petit test audio pour sélectionner la piste qui selon vous, sonne le mieux. Un algorithme utilisant le machine learning analyse ensuite vos réponses et SoundID vous crée un profil audio.

Avec une application à l’interface simple et très efficace

Dans cette application, exit les courbes d’égaliseur et autres interfaces audio qui peuvent être intimidantes. Sonarworks les a remplacés par des carrés avec des motifs différents. Tous sont propres à l’utilisateur, façonnés d’après votre profil personnel. Les différences entre chaque configuration sont assez légères, suffisantes pour que vous puissiez faire le distinguo dans les différents secteurs du son. Et c’est finalement là tout l’intérêt. Y aller pas à pas, petit à petit, pour trouver la configuration, le profil sonore qui vous convient le mieux. Et vous constaterez vite l’amélioration avec et sans SoundID activé. Pour information, sachez que l’application mobile SoundID est actuellement proposée en bêta sur le Google Play Store et sur iTunes. La première version stable est attendue pour le deuxième trimestre 2020.