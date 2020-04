Son iPhone tomble dans la Tamise, elle le retrouve deux mois plus tard… fonctionnel

Nos smartphones sont de vrais concentrés de technologies, des appareils capables de bien des prouesses. Ils sont capables de résister à l'eau, dans une certaine mesure, mais une immersion prolongée leur est assez logiquement le plus souvent fatale.

Nos smartphones sont de petits gadgets très précieux. Qu’il tombe dans un lac ou dans la mer et il faut se faire une raison, on en le reverra plus. C’est tout du moins ce qui se passe dans la majorité des cas. Certains, cependant, ont de la chance. Beaucoup de chance. C’est le cas de Thayse Bussolo-Vieira qui, alors qu’elle nourrissait les cygnes de la Tamise en Février dernier, a vu son iPhone tomber de sa poche, directement dans le fleuve qui traverse Londres.

Un iPhone 8 survit 2 mois sous 2 mètres d’eau

Thayse Bussolo-Vieira avait de quoi être contrariée, son smartphone contenait des milliers de photos. Perdre son smartphone, ou sa tablette ou son ordinateur portable, est toujours difficile, que l’on ait tout sauvegardé ou non d’ailleurs. Toujours est-il que, deux mois plus tard, avec son fiancé, elle se promenait sur les bords du fleuve lorsqu’elle aperçut un iPhone en piteux état. Il s’avère qu’il s’agissait de l’iPhone 8 de notre chanceuse Anglaise qu’elle avait fait tomber dans l’eau deux mois auparavant.

Une immersion forcée dans la Tamise qui se termine bien

L’iPhone était au fond de l’eau, à environ deux mètres de profondeur, trop loin pour aller le chercher. Le couple a alors décidé de rentrer pour fabriquer une perche. Celle-ci se composait d’un balai avec une passoire à son extrémité. Le courant était fort lorsqu’ils sont revenus et l’opération aura été relativement délicate mais le couple est parvenu à récupérer l’appareil. Et à leur plus grande surprise, le smartphone avait survécu. L’iPhone 8 n’est pourtant certifié “que” IP67, ce qui signifie qu’il est capable, en théorie, de survivre à une immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Il aura finalement survécu deux mois sous deux mètres d’eau. Un fait divers très étonnant, bien que ce ne soit le premier de ce genre dont on entende parler.