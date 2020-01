Soldes : les prix des cartes microSD fondent sur Amazon

Les soldes sont le moment de profiter de réductions comprises entre 47 et 27% sur les cartes microSD sur Amazon.

Les soldes d’hiver sont l’occasion de faire de bonnes affaires sur Internet si on sait où les dénicher, et quoi chercher. Aujourd’hui Amazon brade les cartes microSD SanDisk, mais aussi Verbatim et Toshiba — de quoi étendre la capacité de votre smartphone, tablette ou appareil photo numérique. Les cartes varient en capacité, entre 32 et 400 GB, mais aussi en vitesse qui sont comprises pour les premières entre 95 Mo/s en lecture et 20 Mo/s écriture, et entre 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture pour les plus grandes capacités.

Des cartes microSD pour smartphones

Ces dernières sont certifiées UHS 3, certifiant la compatibilité avec les taux d’écriture de fichiers 4K, si vous filmez en haute définition. Les cartes avec 32 GB sont elles certifiées UHS 1. Les cartes SanDisk Extreme et Extreme Plus sont en outre certifiées “A2” pour App Performance Class 2 et offrent des temps de réponses améliorés pour les applications de nos smartphones. Si toutes les cartes ne bénéficient pas d’une pastille affichant le pourcentage de réduction, elles sont néanmoins toutes soldées.