Soldes Fnac-Darty : notre Top 5 des bons plans

Pour ce premier jour des soldes, quoi de mieux qu'un classement des meilleures offres chez les détaillants français Fnac et Darty ? Retrouvez dans notre article les meilleures promotions sur les smartphones, casques et autres TV OLED.

Le départ des soldes d’hiver a été lancé ce matin à 8h, et les commerçants sont fin prêts à sacrifier leur prix. Il est bon de noter que les prix sur les rayons high-tech baissent en général après les fêtes de Noël, et que le Black Friday de novembre n’est lui-même plus si convaincant. Il est donc fort probable que vous trouviez une offre plus avantageuse qu’en fin d’année. En tout cas, c’est ce qu’on va s’efforcer de vous montrer.

Fnac-Darty est désormais un groupe immense en France, le premier davantage centré sur les produits culturels et informatique, l’autre au contraire spécialiste du petit et du gros électroménager. À eux deux, ils couvrent tous les rayons possibles et imaginables, mais ce qui nous intéresse aujourd’hui est forcément la tech, la tech et la tech. Au programme de ce mercredi 8 janvier : des smartphones à prix sacrifiés, une TV OLED 77 pouces à -73% et l’audio à tarifs plus bas que jamais. C’est parti pour le classement.

TV LG Signature OLED77W7V 4K

Que dire de ce téléviseur si ce n’est celui de tous les superlatifs ? Une dalle de 77 pouces quand les dalles habituelles varient entre 55 et 65″, un écran OLED 4K 60 Hz avec support de l’HDR 10, Dolby Surround et Dolby ATMOS en normes sonores, une barre de son 4.2 canaux et 40 récompenses depuis sa sortie en 2017, dont le prix Best of the Best au CES 2017. La particularité de cette pièce maîtresse est son épaisseur : seulement 0,59cm, tandis qu’elle s’étend sur 195 cm de diagonale.

Lancée à 13 999€, la LG Signature OLED77W7V passe à 3 999€ “seulement”, soit 73% de réduction. Une offre qui n’est définitivement pas accessibles pour toutes les bourses mais qui reste très impressionnante.

Smartphone LG V30 64Go (Bleu)

Présenté lors de l’IFA 2017, le LG V30 est doté d’un écran P-OLED de 6″ offrant une résolution de 1440 x 2880 pixels en ratio 18:9, car presque sans biseaux, protégé par du verre Corning Gorilla Glass 5. Sous le capot, on trouve un SoC Snapdragon 835, un processeur Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) et un processeur graphique Adreno 540. Les capteurs photo-vidéo arrière sont eux aussi de haute volée : 16 MP (f/1.6 avec autofocus laser) + 13 MP (f/1.9).

La singularité de ce terminal repose également sur la puce d’ESS Technology permettant de lire des contenus audio haute résolution (jusqu’à 32-bit/192kHz audio), une technologie baptisée “Quad DAC” par LG.

Micro-casque Gaming HyperX Cloud Revolver

Marque bien connue des joueurs PC, le HyperX Cloud Revolver a lui aussi été lancé en 2017 (un heureux hasard, sûrement). Il cache dans ses oreillettes des haut-parleurs de 50 mm de diamètre qui couvre une réponse en fréquence de 12Hz à 28 000 Hz. Côté impédance, le casque est assuré de fonctionner sans amplificateur sur votre PC, smartphone ou tablette, avec seulement 30 Ohms.

Son câble mini-jack 3,5 mm d’un mètre de long permet de le connecter à différents appareils, et notamment au port jack des DualShock de la PS4. Une rallonge de 2 mètres est disponible et dispose de son propre potentiomètre pour contrôler le volume et le microphone. Pour en venir au micro, celui-ci est amovible et équipé d’une réduction du bruit pour vous faire entendre même dans un environnement bruyant.

TV Samsung QE88Q9F 2017 QLED UHD

Encore un article de 2017 pour ce qui ressemble de moins en moins à des soldes et de plus en plus à du destockage. Le téléviseur Samsung QE88Q9F n’en reste pas moins une offre intéressante mais fait parti de ces dalles proposées à des prix excentriques. Mine de rien, l’écran 10 bits impressionne avec sa dalle de 88 pouces (223 cm) en technologie QLED et résolution 4K. La fréquence de balayage est notée à 200 Hz pour une excellente gestion du flou de mouvement et une meilleure fluidité de l’image et la TV est compatible HDR 1500.

Haute de 38 centimètres et longue de 197 cm, elle profite d’un nombre impressionnant de technologies propriétaires : Q Engine, Q Color, Q HDR 1500, Q Contrast Ultimate, Supreme UHD Dimming, Precision Black Ultimate, Ultra Black… De quoi renforcer les contrastes, assurer une richesse inouïe des couleurs et offrir une mise à l’échelle au poil des contenus Full HD. Mais tout cela, ça a un prix. Lancée à 11 999€, elle est aujourd’hui bradée à 3 999€.

Xbox One S + 5 jeux + 2 manettes + 3 mois d’abonnement Xbox Live Gold

Fnac n’est jamais en reste sur les packs console maison, et les soldes d’hiver sont encore une fois l’occasion de le prouver. Le détaillant propose un bundle avec la Xbox One S et 5 jeux : Gears 5, Star Wars Jedi Fallen Order Edition Deluxe, Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V Edition Premium. En plus de ce très joli catalogue de jeux AAA, 2 manettes sont comprises pour profiter en multijoueur.

Le pack s’accompagne également du traditionnel “3 mois d’abonnement Xbox Live Gold” pour jouer en ligne. La Xbox One “S” est une version revue et corrigée, plus fine et compacte de 40%, grâce notamment son bloc d’alimentation interne. La console est rétrocompatible pour jouer à vos jeux Xbox 360 préférés, ce qui est idéal quand on s’est constitué une belle collection. On souligne également qu’elle prend en charge le Blu-ray 4K UHD, le streaming vidéo 4K et la technologie HDR.