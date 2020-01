Soldes Fnac : -260€ sur le Samsung Galaxy S10

Le Samsung Galaxy S10 est l'un des deux smartphones haut de gamme de Samsung commercialisé en 2019. Près d'un an après sa sortie, il profite de 260€ de remise chez Fnac à l'occasion des soldes.

Proposé à un tarif très attractif durant le Black Friday, le Samsung Galaxy S10 fait son retour pendant les soldes d’hiver avec une réduction encore plus importante : 260€ au lieu de 210€. Si vous avez eu assez de patience pour attendre une baisse de tarif, vous voilà récompensé.

Haut de gamme à prix cassé

C’est la Fnac qui propose le prix cassé sur le mobile. Pour le tarif du smartphone seul chez Samsung, soit 649€, au lieu de 909€ en temps normal, vous pourrez profiter de l’écran Infinity Dynamic AMOLED de 6,1 pouces, de 128 Go de stockage épaulé de 8 Go de RAM, d’un triple capteur photo avec intelligence artificielle et d’une batterie de 3 400 mAh qui lui permet de tenir toute la journée.

Le mobile ne fatigue jamais et est surpuissant grâce au processeur Octo Core à 2,8 GHz. L’ensemble prend place dans un design très réussi avec écran sans bords en résolution 1440 x 3040 pixels au format 19:9 protégs par du verre Corning Gorilla Glass 6. Le Galaxy S10 représente ce que Samsung a de mieux à offrir à l’heure actuelle.

Une remise exceptionnelle de 28%

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme, pour vos parties de jeux énervées ou plus simplement parce que vous ne pouvez avoir autre chose que ce qui se fait de mieux, alors direction la page du produit sur le site de la Fnac pour profiter du mobile à -28% : 649€ au lieu de 909€.