Soldes d’hiver : les meilleurs bons plans Fnac

Les offres exceptionnelles ne faiblissent pas chez Fnac qui propose un téléviseur OLED 4K de 77" à -50%, des smartphones à prix sacrifiés et des smartphones à -40% pendant les soldes d'hiver.

C’est le deuxième jour des soldes d’hiver et les offres ne sont pas prêtes de s’arrêter, les commerçants et e-commerçants étant lancés pour six semaines de promotions. On se penche une fois de plus sur Fnac aujourd’hui pour des bons plans sur les rayons jeu vidéo, smartphones, informatique et TV.

Clavier métallique Trust GXT 850

Clavier filaire de 104 touches pesant un coquet 1 300 grammes, le Trust GXT850 dispose d’un un repose-paume ergonomique et est conçu dans un corps en métal. Il est doté d’un rétroéclairage tricolore à diodes à luminosité réglable et d’une fonction anti-ghosting (enchaînement simultané de 10 touches maximum). La partie supérieure compte 12 touches multimédias. L’ensemble des touches fonctionne avec une membrane, le clavier n’est donc pas mécanique.

Honor 7C Double SIM 32 Go (Bleu)

Doté d’un grand écran de 5,9 pouces en HD+ (1440 x 720 px), le Honor 7C fonctionne sous Android 8. Côté performances, on retrouve à l’intérieur un processeur Snapdragon 450 (8 x 1,8 GHz) associé à 3 Go de mémoire vive. 32 Go de stockage extensible sont de la partie et la batterie de 3000 mAh est rechargeable par un classique port micro USB.

Côté photo, un double capteur de 13 et 2 MP est au dos, tandis que 8 MP sont proposés en façade. Lecteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale sont au menu. Le smartphone de 164 grammes a été lancé en avril 2018.

Samsung Galaxy Note 8 64 Go (Or Topaze)

Derrière son grand écran aux bords arrondis Super AMOLED WQHD+ (2560 x 1440 pixels) de 6,3 pouces (compatible HDR et protégé par du Gorilla Glass 5), le Samsung Galaxy Note 8 est propulsé par 6 Go de RAM et un processeur Exynos 8895 octo-coeur 2.3 GHz. De quoi tranquillement faire tourner les applications et les jeux les plus gourmands, d’autant qu’une large batterie de 3300 mAh (compatible charge sans fil et charge rapide via USB Type-C) alimente le tout.

Côté stockage, 64 Go sont de la partie et il faudra passer par une carte microSD pour aller au-delà. Concernant la photo, on retrouve pour la première fois chez le constructeur un double capteur photo Dual Pixel de 12 MP à l’arrière (f/1.7 et f/2.4 avec zoom optique x2 et double stabilisateur optique), tandis que celui à l’avant propose 8 MP. Toutes les modernités habituelles sont de la partie : scanner d’empreintes, d’iris, NFC ou encore le classique jack audio.

Pensé pour le multitâche et la productivité, le smartphone vient accompagné d’un stylet S Pen riche en fonctionnalités (et certifié IP68 comme le téléphone) et est propulsé par Android 7.1.1. Des écouteurs AKG sont livrés avec le terminal et le Samsung Galaxy Note 8 est sans surprise compatible avec l’assistant Bixby ou encore le Gear VR et le Gear 360.

PC MSI Aegis 3 8RC-009FR

Vous avez déjà un moniteur et cherchez à changer de matériel ? La très onéreuse unité centrale MSI Aegis 3 lancée à 1 999€ passe à 1089€ sur Fnac, de quoi profiter de sa configuration sans y mettre le prix fort. Malgré sa réduction de -46%, elle annonce un joli programme à base de processeur i5-8400, de 8 Go DDR4 2400 MHz et le plus important, d’une carte graphique MSI GTX 1060 avec 3 Go OCV1 GDDR5 dédiés.

L’ensemble fonctionne sous Windows 10, dispose d’un refroidissement maison Exclusive Silent Storm Cooling 2 et d’une alimentation 450W 80 Plus. Le stockage est réparti entre un HDD de 1 To et un SSD de 128 Go histoire de placer ses jeux sur le disque flash et le superflu sur le disque dur pour profiter de performances optimales. La bête hébergée dans un boîtier très singulier, aux traits racés, pèse 13 kg tout de même.

TV Panasonic TX-77EZ1000E OLED UHD 4K

Encore une TV haut de gamme à prix cassé chez Fnac après des promotions plutôt incroyables hier. Cette fois on se tourne vers la Panasonic TX-77EZ1000E, un exemplaire d’une marque résolument tournée vers les cinéphiles et offrant la meilleur image du marché en OLED comme on le précisait il y a peu. Ce modèle proposé à -50% offre une dalle OLED géante de 77 pouces (195 cm) en résolution 4K, avec le support de la norme HDR pour une plus grande plage dynamique. La dalle a reçu la certification Master OLED, garantissant la meilleure qualité d’image.

Derrière la dalle se cache le processeur Studio Master HCX2 calibré et approuvé par un coloriste professionnel d’Hollywood, et capable de reproduire avec précision les détails complexes des ombres et des blancs éclatants. Le processeur fait des miracles pour la mise à l’échelle de contenus HD et Full HD sans laisser de traces d’artefacts. Côté son, le téléviseur est livré avec une barre de son calibrée par Technics qui délivre une puissance totale de 80W à travers 14 haut-parleurs. Difficile de faire mieux à ce prix-là.