Soldes d’hiver : les meilleures offres Darty aujourd’hui

Au programmes des soldes Darty aujourd'hui : 2 TV 4K HDR dont une OLED, un casque audio Marshall, le Samsung Galaxy A70 et un pack avec un PC portable Asus + une sacoche + Office 365 offert pendant 1 an.

Troisième jour des soldes oblige, nous sommes allé dénicher les meilleures offres des détaillants français parmi des centaines de promotions attrayantes. Notre choix s’est porté sur Darty qui en plus de faire des promotions sans camouflage (c’est-à-dire sans gonfler le montant des rabais artificiellement en se basant sur le prix de lancement d’un produit) a quelques-unes des meilleures affaires de ce début des soldes — en attendant la deuxième démarque. Jetez un œil ci-dessous pour découvrir 5 offres particulièrement attractives.

TV LED Samsung UE65RU8005

Ce n’est certes pas une TV OLED, mais la Samsung UE65RU8005 a tout de même de quoi retenir votre attention : proposée avec une réduction de 25%, elle passe de 1 199€ à 899€. Elle est dotée d’un écran de 65″ (163 cm) en rétro-éclairage LED donc, le tout en résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Smart TV oblige, on peut se connecter directement à différentes services de VOD, et la TV est en conséquence compatible avec la norme 4K Netflix.

Elle dispose d’une série de technologies propriétaires (Mega Contrast, Contrast Enhancer, traitement Ultra Clear Ultimate, UHD Dimming) pour offrir une plus grande plage dynamique de couleurs, des contrastes améliorés avec des noirs profonds et des blancs éclatants. Elle intègre un processeur Quad Core et un processeur vidéo (le SUHD Remastering Engine) qui permet de mettre à l’échelle les contenus HD et Full HD. Côté connectique elle est équipée de x4 HDMI, x2 USB avec fonction PVR, x1 Port CI+.

TV LED Sharp 4T-C50BL5EF2AB 4K UHD

Produit d’entrée de gamme, la TV Sharp 4T-C50BL5EF2AB est dotée d’une dalle de 50″ (126 cm) en rétro-éclairage LED en résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels). Le son est assuré par deux haut-parleurs Harman Kardon de 10 Watts, portant le tout à un généreux 20 Watts. Smart TV fonctionnant sous Android TV, elle est équipé de Google Assistant pour répondre aux commandes vocales de l’utilisateur.

La connectique proposée sur le téléviseur 50BL5EA est très complète (4 prises HDMI, 1 sortie audio numérique optique, 3 ports USB ( 2.0 et 3.0), 1 mini composante/YUV, 1 mini entrée AV composite, 1 sortie casque, 1 port LAN, 1 mini péritel, 1 entrée satellite et 1 port CI+), vous permettant des connexions aisées de vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.

Casque audio Marshall Monitor Bluetooth

L’avantage principal du casque Marshall Monitor est son autonomie mesurée à 30 heures en sans-fil, une belle performance quand on sait que l’autonomie moyenne d’une enceinte portable tourne autour de 10 heures et qu’il en va de même, souvent à peine plus, pour les casques. Le casque est assez lourd en soit, avec 570 g sur la balance, sans câble. Ce dernier est équipé d’un kit mains-libres.

Qui dit “sans-fil” dit “commande sans-fil” et donc, forcément, le casque dispose d’un bouton de commande pour effectuer différentes actions : déclencher l’appairage Bluetooth d’un appareil, avancer/reculer dans la lecture d’un morceau et des pistes d’un album, jouer et mettre en pause la musique, changer le volume et finalement, décrocher et raccrocher un appel. Robuste, pliable et isolant, le design du casque se dégage des précédents modèles de la marque pour en devenir le meilleur produit.

PC portable Asus + Sacoche + 1 an d’Office 365 Personnel

Avec un poids de 1,3 kg et une épaisseur de 1,76 cm pour un châssis ultra-fin, le PC portable Asus E406MA-BV901TS vous permet de profiter du meilleur de la technologie et favorise votre mobilité. Sous le capot, on trouve un processeur Intel Celeron N4000, une carte graphique Intel UHD Graphics 600 et 64 Go de stockage eMMC qui lui assure des performances optimales constantes.

Il dispose d’un écran LED 14″ HD de 1366 x 768 pixels et fonctionne sous Windows 10 S. La connectique compte : x2 ports USB 3.0, le Bluetooth 4.0, x1 lecteur de cartes micro SD. Ce pack contient également une sacoche de transport et une licence d’un an pour Office 365 Personnel.

Samsung Galaxy A70 128 Go

Lancé en avril 2019, le Samsung Galaxy A70 présente un écran bord à bord de 6.7″ Super AMOLED avec une définition de 1080 x 2400 pixels. Sous le capot on trouve un SoC Snapdragon 675 épaulé par un processeur Octa-core et une puce graphique Adreno 612. On le trouve ici avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible de 512 GB via l’insertion d’une carte microSD.

Cet appareil qui fonctionnera sur Android 9.0 (Pie) utilise l’interface logicielle One UI. Du côté de la photographie/vidéo, Samsung frappe fort en proposant un triple capteur 32 + 8 + 5 MP conciliant objectif, grand angle et outil de mesure de la profondeur. En façade, on trouve un capteur de 32 MP (ƒ/2.0). Le capteur d’empreintes ne se trouve pas au dos de l’appareil mais sous l’écran. Enfin il dispose d’une batterie de 4500 mAh compatible recharge rapide 25W.

