Soldes Amazon : le disque externe WD MyBook 3 To à 69 au lieu de 110€

Avec toujours plus de films, séries et photos à conserver, s'offrir un disque dur externe n'est pas un luxe. Sur Amazon, le Western Digital MyBook de 3 To est proposé avec une remise de 37%.

Si vous cherchiez encore une promotion pour profiter d’un gros espace de stockage sans casser la tirelire, elle est arrivée. Le prix au giga du stockage flash ne baisse pas rapidement, mais les disques durs eux ont plus la côte que jamais. Si d’ordinaire un disque dur interne de 3 To serait facturé sous la barre des 100 euros, il n’en est pas de même pour un stockage externe — et dans une certaine mesure, portable.

De 3 à 10 To

Forcément, avec ses 3 To et son format 3,5″, le WD My Book de Western Digital trônera sur votre bureau pour stocker tous vos contenus multimédia. Compatible Windows et macOS (formaté exFAT donc), il se connecte via un port microUSB à un port USB 3.0 (3.1 Gen 1), soit des vitesses de transfert de l’ordre de 4 Gbit/s.

D’autres variantes sont également en promotion, à savoir la version 6 To (seulement 10€ plus chère que les 4 To) et la version 10 To. Autant dire que le problème ne sera plus le manque d’espace, mais plutôt l’inverse.