Soldes Amazon : 5 jeux vidéo à moins de 10€

Les soldes d'hiver, ce ne sont pas que des promotions sur les vêtements ou le high-tech, il y a aussi un entre-deux : les jeux vidéo. Sur Amazon, nous avons déniché 5 hits bradé à moins de 10€ sur PC et consoles.

Pour l’instant, les soldes d’hiver en ligne se sont résumés à des TV 4K entre 3 999€ et 4 999€, des téléphones haut de gamme et heureusement, des cartes SD à des tarifs attractifs. Si l’on aime les jeux vidéo, hormis une belle promo sur un Pack Xbox One S, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors ce matin nous sommes allé faire un tour sur Amazon, bien décidé à dénicher de grosses promotions. En résulte une sélection de cinq titres, tous très populaires, répartis entre PS4, Xbox One et PC. De quoi satisfaire tout le monde, sauf les possesseurs de Nintendo (promis la prochaine fois on trouvera quelque chose).

FIFA 18 — PS4

FIFA 18 reprend l’aventure d’Alex Hunter là où elle s’était arrêtée dans le dernier opus et poursuit ainsi un mode histoire à la dimension roleplay qui tranchait avec les précédents volumes de la franchise. Évidemment, on retrouve toutes les équipes mises à jour, tant pour la composition que pour les stats de chacune, mercato d’hiver compris.

Au-delà du mode histoire, on retrouve évidemment les modes Carrière, FUT Champions, Squad Battles et Compétitions, pour des dizaines (voire des centaines) d’heures de gameplay.

Call of Duty: Black Ops 4 + Calling Card — Xbox One

La plus célèbre licence de FPS a poursuivit sa saga fin 2018 dans Call of Duty: Black Ops 4 qui n’offre pas d’aventure solo contrairement à ses prédécesseurs, mais Blackout, le mode battle royale, un mode zombie avec trois expériences différentes (IX, Voyage of Despair et Blood of the Dead) et le mode multijoueur pour toujours plus de rejouabilité et de fun en ligne, entre amis ou inconnus. Comme le jeu précédent, il était lancé à 69€99 sur consoles. Le voilà qui passe à 6€ sur Xbox One.

Titanfall 2 — Xbox One

Pour Titanfall 2 le studio Respawn Entertainment a ajouté une campagne solo à la formule tout en enrichissant l’aspect multijoueur. Sous-côtée pendant des mois, s’effaçant derrière le jeu en ligne, la partie solo a connu un regain d’intérêt qui la plaçait comme une des meilleures expériences de l’année 2017, voire comme un des meilleurs FPS des dernières années. Aujourd’hui bradé à 8€ sur Amazon, c’est le moment de mettre la main dessus.

Dead Rising 4 — PC

Frank West revient dans un quatrième titre de la saga, après les succès des opus précédents, en pleine période de passion pour les zombies (entre The Walking Dead, Dead Island et Dying Light). L’atout du jeu reste d’être un défouloir avec une personnalisation poussée des armes, elles-mêmes complètement folles à la Saints Row. Même si le scénario est bien ficelé, ce n’est pas ça qui vous fera prendre les manettes pour parcourir la ville de Willamette. À 9€ sur Amazon quand il est encore 29€99 sur Steam, c’est une excellente affaire.

ReCore — PC

Peut-être le jeu le moins populaire de cette sélection, ReCore est une exclusivité Microsoft développée par Armature Studio et Comcept avec la collaboration d’Asobo Studio (qui travaille actuellement sur le très attendu Microsoft Flight Simulator). Si on lui a reproché des temps de chargement longs et une difficulté en dents de scie, le jeu offre une expérience unique entre FPS et jeu de plateforme et des combats exigeants. La version PC soldée aujourd’hui offre de meilleures performances graphiques que la version Xbox One, mal portée.