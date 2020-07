SofBank réfléchirait à revendre le designer de puces Arm

Les géants de la tech ne sont pas très nombreux et ceux-ci possèdent nombre de filiales dans des domaines assez variés. Le groupe japonais SoftBank possède par exemple notammen le designer de puces Arm...

Au cas où vous ne le sauriez pas, la majorité des processeurs embarqués dans les smartphones reposent sur une architecture Arm. Des marques comme Apple, Samsung, Qualcomm, Huawei ou MediaTek paient une licence pour utiliser cette technologie et pouvoir concevoir leurs propres puces. Aujourd’hui, selon un rapport de The Wall Street Journal, le propriétaire de Arm, SoftBank, envisagerait de vendre.

SoftBank envisagerait de vendre le designer de puces Arm

SoftBank avait acquis Arm en 2016 pour 32 milliards de dollars mais selon le rapport qui nous intéresse aujourd’hui, le géant japonais réfléchirait à vendre Arm pour “augmenter sa part de cash dans diverses branches”, et le groupe asiatique espèrerait pouvoir en tirer pas moins de 41 milliards de dollars. Comme le rapport le précise, SoftBank avait précédemment déclaré qu’il serait possible que Arm revienne sur le marché public à plus ou moins longue échéance.

Qui pourrait bien se faire ce joli cadeau ?

Il semblerait donc que SoftBank initie là ce mouvement. Il est encore bien trop tôt pour imaginer qui pourrait être le nouveau propriétaire de Arm mais certains murmurent déjà, assez logiquement il faut bien le dire, le nom d’Apple. En effet, la firme de Cupertino a récemment officialisé sa séparation d’avec les processeurs Intel pour passer à des puces maison basées sur Arm. Cela permettra d’économiser une somme substantielle sur chaque machine. En acquérant Arm, Apple gagnerait encore davantage sur le long terme. Voilà qui serait une opération très, très lucrative. À suivre !