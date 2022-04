SOC Investment Group est contre le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Les actionnaires d'Activision Blizzard vont se réunir le 28 avril prochain afin de voter pour ou contre l'acquisition de l'éditeur américain.

Deux semaines avant la tenue d’une réunion spéciale avec les investisseurs, SOC Investment Group a exhorté les actionnaires majoritaires et minoritaires d’Activision Blizzard à voter contre la proposition de rachat de Microsoft pour 68,7 milliards de dollars : “Cette transaction ne permet pas d’évaluer correctement Activision Blizzard et son potentiel de bénéfices futurs, notamment parce qu’elle ignore le rôle que la crise du harcèlement sexuel – et la gestion incompétente du conseil d’administration d’Activision Blizzard – a joué dans le retard des sorties de produits et la baisse du cours de l’action. Nous sommes sceptiques quant à la viabilité d’une transaction avec Microsoft (ou un acquéreur similaire), compte tenu de l’évolution du climat d’application des lois antitrust, ainsi que des sources évidentes de préjudices potentiels à la concurrence découlant de cette consolidation.”

Pour SOC Investment Group, les investisseurs doivent principalement élire un nouveau conseil d’administration compétent et dévoué lors de la prochaine assemblée annuelle, tout en se débarrassant du président-directeur général Bobby Kotick, du président du conseil d’administration Brian Kelly et du principal administrateur indépendant Robert Morgado : “Nous ne pensons pas que les actionnaires d’Activision doivent se tourner vers une transaction pour reconstruire la valeur perdue par l’échec de la direction d’Activision à assurer la sécurité et l’équité sur le lieu de travail et par l’échec du conseil d’administration à répondre de manière constructive à la crise naissante. Mais nous observons également qu’au moins depuis juillet dernier, les employés d’Activision ont courageusement exigé que le harcèlement et les représailles cessent dans l’entreprise et qu’ils jouent un rôle décisif dans le remodelage de la culture d’entreprise à venir. Nous pensons que ce n’est qu’en s’engageant de manière constructive avec ses employés – le seul actif qu’Activision ne peut pas vendre mais sans lequel la société ne peut pas fonctionner – que la société peut amorcer un véritable redressement et restaurer la confiance des investisseurs dans sa réputation et ses activités.”

Une potentielle annulation du rachat d’Activision Blizzard n’est pas à prendre à la légère

Microsoft a déclaré qu’il espérait conclure l’opération au cours du premier semestre 2023, sous réserve des conditions de clôture et de l’achèvement d’un examen réglementaire. La Federal Trade Commission (FTC) procède actuellement à un examen antitrust afin de déterminer si le rachat conférerait un avantage concurrentiel déloyal au géant américain sur le marché des jeux vidéo. Enfin, quatre sénateurs américains ont récemment écrit à la FTC pour lui faire part de leur inquiétude concernant le rachat d’Activision Blizzard, qui, selon eux, a déjà entravé les efforts de syndicalisation et “menace les demandes de responsabilité des travailleurs” concernant les allégations d’inconduite sexuelle et de discrimination.