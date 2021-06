Snowdrop Engine : Ubisoft met en lumière les améliorations techniques du moteur graphique

Pour recréer la beauté du monde de Pandora dans une expérience immersive en open world avec la nouvelle adaptation vidéoludique d'Avatar, Massive Entertainment a dû faire évoluer le moteur graphique Snowdrop Engine.

Utilisé pour la première fois en 2016 avec The Division, Snowdrop Engine de Massive Entertainment (Ubisoft) s’était distingué grâce à ses effets visuels de lumière, la gestion de la fumée, les changements climatiques ou encore les répercussions sur les décors. Mario + Rabbids Kingdom Battle, South Park : The Fractured but Whole, Starlink : Battle for Atlas et The Division 2 ont par la suite été développés avec ce moteur graphique sans qu’il soit véritablement amélioré. Alors qu’Avatar : Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids Sparks of Hope, The Settlers, “Project” Star Wars et Rocksmith+ sont attendus pour les prochaines années sur de nouvelles plateformes, les développeurs ont décidé de mettre à jour les capacités techniques du Snowdrop Engine avec une nouvelle version.

Avatar : Frontiers of Pandora et le nouveau Snowdrop Engine