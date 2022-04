Snoop Dogg va cultiver de l’herbe dans le métavers et veut que vous en fassiez autant

Snoop Dogg va cultiver de l'herbe numérique dans le métavers, un projet qu'il va mener avec Mobland.

Snoop Dogg est bien plus qu’un rappeur. L’artiste américain fait figure de précurseur dans bien des domaines, n’hésitant pas à se lancer dans des projets parfois très loin de la musique. En plus d’être le premier rappeur à entrer dans le métavers, Snoop Dogg devrait être le premier à y cultiver de l’herbe numérique.

Snoop Dogg va cultiver de l’herbe numérique dans le métavers

Et pour le fils de l’artiste, Champ Medici, ce projet de culture d’herbe dans le métavers n’a rien de très étonnant. Il lui prête d’ailleurs volontiers son aide : “Le cannabis et les manettes de jeux vivent main dans la main avec lui, ce n’est donc pas un hasard de réunir le métavers et la weed numérique.”

Le rappeur entend bien cultiver de la weed numérique sur sa parcelle de terrain virtuel sur The Sandbox (SAND). Et bien évidemment, cette initiative sera accompagnée d’une vente en édition limitée d’une collection de fermes d’herbes numériques.

Un projet qu’il va mener avec Mobland

Pour ce faire, Snoop Dogg a décidé de collaborer avec Mobland, qui se vante volontiers d’être la “toute première mafia du métavers”. D’ailleurs, Roy Liu, cofondateur de l’entreprise, explique que ce projet cherche “d’autres moyens de contribuer à la communauté du cannabis”. Et d’ajouter : “NFT 1.0 concerne le caractère individuel et l’objet, NFT 2.0 concerne le terrain et l’immobilier, NFT 3.0 concerne le commerce et l’utilité en plus du terrain et de l’immobilier.”

Snoop Dogg explique sa vision de la chose, qui va encore une fois plus loin que ce simple projet : “S’il s’agit de retourner des hamburgers chez McDonald’s, soyez le meilleur retourneur de hamburgers au monde. Quoi que vous fassiez, vous devez maîtriser votre métier. J’ai maîtrisé mon métier pendant des décennies. Mon fils m’a montré l’importance de la collaboration avec Mobland pour introduire les toutes premières fermes numériques en tant que NFT. Il y a un changement de paradigme ici et je veux être à l’avant-garde de cela.”

Pour l’heure, nous ne savons rien des détails de cette collaboration avec Mobland, mais quand on sait que la communauté Mobland compte 500 000 personnes, avec une vente record de 8 000 NFT en 18 petites minutes, on se dit que Snoop Dogg a choisi un partenaire très intéressant. Faut-il s’attendre à une invasion de weed dans le métavers ?