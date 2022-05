Sniper Elite 5 : un nouveau complot nazi à démanteler avec des headshots

Rebellion donne des détails sur le scénario et les principaux personnages de Sniper Elite 5.

Le tireur d’élite Karl Fairburne est de retour dans Sniper Elite 5 pour exploser les crânes des soldats nazis et mettre à mal les plans d’Abelard Möller, un Obergruppenführer de l’Axe qui veut renverser le cours de la Seconde Guerre mondiale par le biais de l’Opération Kraken. L’agent américain de l’OSS doit utiliser toutes les compétences à sa disposition pour recueillir des renseignements sur les plans et s’assurer qu’ils ne se réalisent jamais.

Sniper Elite 5 proposera une campagne étendue, qui peut être jouée en coopérative en ligne à deux joueurs, avec des lieux minutieusement recréés par photogrammétrie pour garantir une expérience profondément immersive. En ligne, le nouveau mode Invasion permettra aux joueurs de s’introduire dans la campagne d’un autre joueur et de jouer le rôle d’un tireur d’élite de l’Axe avec des récompenses importantes à la clé. Cela apporte une toute nouvelle dimension à l’intensité dramatique du jeu et une diversité supplémentaire aux ennemis que vous affronterez sur le champ de bataille. De plus, pas moins de 16 joueurs pourront s’affronter en multijoueur avec une variété de modes de jeu.

Un trailer pour Sniper Elite 5

Sniper Elite 5 sortira le 26 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam/Epic Games Store). Jouable dès le lancement avec le Xbox Game Pass. A noter que l’édition Deluxe contient non seulement le contenu de la précommande (mission de campagne “Target Führer : Wolf Mountain” et le pistolet silencieux P.1938) mais aussi le season pass (deux missions de campagne, deux packs de skins d’armes, deux packs de personnages, six packs d’armes).