Snapchat s’offre (enfin) une vraie version web

Snap dévoile une version web digne de ce nom de Snapchat. Les fonctionnalités principales de messagerie texte et d'appel vidéo sont présentes. La confidentialité n'est pas oubliée.

Les fonctionnalités de messagerie et de vidéo de Snapchat ne sont désormais plus limitées à l’application mobile. Plus de 10 ans après le lancement de la première app Snapchat, l’entreprise introduit Snapchat for Web, une nouvelle version web pour navigateur de son service.

Les abonnés Snapchat+ auront accès à cette nouvelle app web en premier, mais celle-ci finira par l’être pour tous. Elle prendra dans un premier temps en charge les appels vidéos et les discussions texte, mais Snap a d’ores-et-déjà prévu d’ajouter “bientôt” les Lenses pour la réalité augmentée et la possibilité d’envoyer des Snaps photo et vidéo.

Snap a aussi tenté d’intégrer certaines de ses fonctionnalités de confidentialité dans cette version web. Par exemple, les captures d’écran seront bloquées, dans la mesure du possible. Cela concerne par exemple les captures réalisées via les raccourcis clavier usuels. L’entreprise a aussi ajouté un “écran confidentialité” qui bloque les contenus des discussions de l’utilisateur si celui-ci clique dans une autre fenêtre.

Ce n’est pas la première fois que Snap s’essaie aux fonctionnalités desktop et/ou navigateur. L’entreprise avait ainsi rendu certains posts Stories visionnables sur un navigateur web et ses effets de réalité augmentée sont arrivés sur desktop avec l’app Snap Camera. Mais c’est en tous les cas la première fois que les fonctionnalités de messagerie principales de Snapchat seront accessibles aux utilisateurs en dehors de l’app mobile.

Les fonctionnalités principales de messagerie texte et d’appel vidéo sont présentes

Ce changement devrait aider Snapchat à augmenter l’engagement auprès de ses plus fidèles utilisateurs. Un porte-parole de Snap précisait que les appels vidéo sont devenus très populaires chez les utilisateurs de Snapchat ces dernières années, et qu’une expérience desktop digne de ce nom peut être plus propice aux longs appels vidéo. Cela pourrait aussi aider Snap à répliquer l’expérience proposée par des apps comme Discord, avec des jeunes qui utilisent les chats pour échanger avec leurs amis tout en faisant autre chose en ligne.

À noter, il n’y a aucune publicité ni autres fonctionnalités génératrices de revenus dans Snapchat for Web, bien qu’un porte-parole ait déjà laissé entendre que l’entreprise pourrait porter d’autres aspects de l’app mobile dans cette version pour navigateur du service. Si tant est qu’il y ait une réelle demande pour cela, bien évidemment.