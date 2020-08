Snapchat : le partage de contenu en dehors de l’application bientôt en test

Snapchat, comme bon nombre d'autres services de messagerie instantanée d'ailleurs, a considérablement gagné en fonctionnalités ces derniers temps. Aujourd'hui, le partage revient sur le devant de la scène.

Il y a encore quelques années, le contenu des applications mobiles restait cantonné dans les applications mobiles. Par exemple, Instagram n’était presque utilisable que via l’application mobile. Pourtant, le service s’est ensuite étendu au web et aujourd’hui les utilisateurs peuvent parcourir la plate-forme comme ils le feraient sur leur téléphone. Snapchat a-t-il l’intention de prendre la même direction ?

Snapchat va tester le partage de contenu en dehors de l’application

Selon un rapport de Axios, pour rendre Snapchat plus engageant, la plate-forme s’apprêterait à tester une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci permettrait à du contenu Snapchat, contenu qui n’était alors disponible que via l’application, d’être partagé en dehors de l’application. Autrement dit, les utilisateurs qui n’ont pas de compte Snapchat pourraient voir ce contenu.

Parmi le contenu qui serait ainsi partageable avec l’extérieur, on retrouverait les Snap Originals, Shows, Our Stories et Publisher Stories. Celles et ceux qui n’ont pas de compte Snapchat pourraient ainsi voir ces contenus partagés par des utilisateurs membres du service. En cliquant sur ces liens partagés, les utilisateurs seraient alors soient emmenés directement vers l’application Snapchat si celle-ci est installée soit via une page sur le navigateur web.

Pour attirer toujours davantage d’utilisateurs ?

Un porte-parole de Snpachat a confirmé que cette fonctionnalité allait bientôt être testé mais nul ne sait si celle-ci sera un jour proposée au grand public, et encore moins quand : “Nous explorons toujours de nouveaux moyens de rendre l’expérience Snapchat plus simple, plus engageante et plus sociale avec les amis.” Affaire à suivre donc !