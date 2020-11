Snapchat lance Spotlight, sa plate-forme pour concurrencer TikTok

Le succès de TikTok est exceptionnel. Une telle réussite a donné envie à nombre d'acteurs sur le marché. Chacun aujourd'hui dispose d'une plate-forme similaire ou y travaille. Snapchat dévoile ainsi officiellement Spotlight.

Suite à l’impressionnant succès de TikTok, il n’est pas franchement surprenant d’apprendre que de nombreuses autres entreprises souhaitent connaître à leur tour une telle réussite, et plus particulièrement encore dans la mesure où TikTok pourrait être banni purement et simplement des États-Unis. Il y aurait alors un grand vide à combler, vide que d’autres plates-formes de media sociaux seraient ravies d’occuper. Comme Snapchat !

Snapchat officialise sa plate-forme Spotlight

C’est pour cette raison que, là encore, nous ne sommes pas vraiment surpris d’apprendre que Snapchat a travaillé d’arrache-pied ces derniers mois sur sa propre plate-forme façon TikTok, une plate-forme baptisée Spotlight. L’idée de Spotlight est tout à fait similaire à celle de TikTok. Les utilisateurs peuvent publier des vidéos, courtes, drôles, décalées, qui n’auraient pas nécessairement leur place sur leur compte Snapchat. Un peu comme si l’on avait TikTok intégré directement dans l’application Snapchat.

Concurrent direct de TikTok

Snapchat n’est pas le premier à lancer sa propre alternative à TikTok mais l’entreprise espère pouvoir attirer un certain nombre de créateurs de contenu. Pour ce faire, elle annonce dans le même temps la création d’un fonds dédié de 1 million de dollars qui seront attribués aux créateurs les plus populaires sur l’application chaque jour jusqu’à la fin de cette année 2020. Autrement dit, dépêchez-vous de publier du contenu qui pourrait devenir viral si vous voulez une part de ce joli gâteau de 1 million de dollars.

Comme dit, Snapchat n’est pas le premier à se positionner sur le créneau de TikTok. Instagram a lancé sa propre vision de la chose, un service baptisé Reels mais il est encore bien trop tôt pour savoir si ces nouvelles plates-formes pourront débaucher les créateurs de TikTok. À l’heure actuelle, TikTok est encore tout à fait utilisable aux États-Unis, le bannissement de l’application ayant été reportée à une date ultérieure. Avec l’arrivée du nouvel gouvernement, difficile aussi de savoir si ce bannissement est toujours à l’ordre du jour ou non. Et si oui, pour quand ? Une chose est sûre, cela ne ferait pas de mal aux créateurs de contenu que de chercher des alternatives…