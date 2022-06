Snapchat commence à tester un abonnement payant

Snap teste un abonnement payant Snapchat+. Celui-ci offrirait un certain nombre de fonctionnalités exclusives.

Snap a commencé à tester un abonnement payant pour Snapchat qui offrira aux utilisateurs un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités. Un porte-parole de l’entreprise a confirmé l’information à The Verge. “Nous procédons actuellement à des tests internes de Snapchat Plus, un nouveau service d’abonnement pour les Snapchatters. Nous sommes très enthousiastes du potentiel de partager des fonctionnalités exclusives, expérimentales et autres, avec nos abonnés, et d’en apprendre davantage sur la manière dont nous pouvons servir au mieux notre communauté.”

Snap teste un abonnement payant Snapchat+

Bien que nous n’ayons, à l’heure actuelle, aucun détail concernant ce service payant, l’ingénieur Alessandro Paluzzi a découvert des informations cachées dans l’application qui nous donnent une idée sur ce que Snapchat+ pourrait offrir.

Apparemment, il serait possible d’épingler un ami comme son BFF n°1 et de profiter de certaines icônes exclusives. Les abonnés Snapchat+ auraient aussi un badge sur leur profil, pourraient voir la localisation de leurs amis ces dernières 24 heures – si ceux-ci partagent leur localisation avec l’utilisateur, évidemment – et voir combien d’amis ont revu leurs stories. Si l’on en croit les détails trouvés par Alessandro Paluzzi, le service coûterait 4,59 € par mois ou 45,99 € par an.

Celui-ci offrirait un certain nombre de fonctionnalités exclusives

Ces fonctionnalités et tarifs peuvent bien évidemment changer d’ici à ce que le service soit lancé, si Snap décide effectivement de le lancer. En voyant ce que font d’autres réseaux sociaux et apps du même genre, il ne serait pas surprenant que Snapchat+ voie le jour. Twitter Blue a fait ses débuts aux États-Unis l’année dernière, une option à 3 $ pour les utilisateurs qui veulent certaines fonctionnalités supplémentaires, comme le bouton Annuler. Telegram a aussi confirmé qu’il allait lancer un abonnement Premium avant la fin du mois pour permettre à ses plus grands fans d’envoyer des fichiers plus volumineux et de disposer de davantage de ressources.