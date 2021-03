Snap travaillerait sur une paire de lunettes de réalité augmentée

Snap, à qui l'on doit Snapchat, est un géant de la tech. Les géants ont faim, et cette faim s'assouvit souvent en diversifiant ses activités. Snap a notamment choisi le wearable pour ce faire.

Si l’on connait surtout, et avant tout, Snap pour sa plate-forme sociale ultra populaire Snapchat, l’entreprise n’est pas non plus étrangère au marché du wearable. La société a notamment commercialisé plusieurs versions de ses lunettes connectées Spectacle. Mais aujourd’hui, Snap travaillerait sur quelque chose de plus aboutie, des lunettes de réalité augmentée.

Snap travaillerait lui aussi sur une paire de lunettes de réalité augmentée

Snap n’est pas étrangère au wearable, on l’a dit. L’entreprise a déjà à son actif plusieurs générations de lunettes Spectacles, mais aujourd’hui la marque semble vouloir étendre encore ses activités et les amener à un autre niveau. C’est tout du moins ce que nous apprend un rapport de The Information qui affirme que Snap travaillerait actuellement sur une paire de lunettes de réalité augmentée.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les lunettes Snap Spectacle ne proposent pas de réalité augmentée. Elles ne sont pas non plus à proprement parler “intelligentes”. Il s’agit simplement de lunettes équipées d’une caméra qui permet à son porteur de capturer photos et vidéos pour ensuite, au besoin, venir y ajouter du contenu par-dessus via l’application. Cela étant dit, un rapport affirme que la prochaine tentative de Snap serait effectivement une vraie paire de lunettes de réalité augmentée. Les utilisateurs pourraient alors voir le contenu en réalité augmentée via les verres.

Pour aller plus loin encore qu’avec les lunettes Spectacles existantes

Le rapport affirme aussi que cet appareil ciblerait davantage les développeurs et les créateurs que le grand public. L’idée, ici, est que les développeurs et autres créateurs puissent utiliser cette technologie pour créer des Lentilles Snapchat que le grand public pourrait utiliser par la suite. C’est une approche que semble aussi vouloir suivre Apple avec son casque de réalité mixte dont parlent plusieurs rumeurs actuellement.

Ce rapport est aussi assez intéressant vis-à-vis de la période à laquelle il arrive. Il y a quelques jours, nous apprenions que Niantic travaillait lui aussi, semble-t-il, sur sa paire de lunettes de réalité augmentée. Si ce rapport est avéré, il se pourrait que le marché de la réalité augmentée explose dans un futur relativement proche.