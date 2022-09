Snap s'apprête à licencier un cinquième de ses salariés. Les temps sont durs pour tout le monde, il faut faire diminuer ses coûts.

Dire que les temps sont durs est, pour certains, un doux euphémisme. Cela se traduit à tous les niveaux, des plus petites aux plus grandes entreprises. Les géants de la tech et du web en font les frais, eux aussi. Les vagues de licenciements sont fréquents, ces derniers temps. Aujourd’hui, c’est Snap qui s’apprête à faire baisser sensiblement sa masse salariale.

Snap se préparerait en effet, selon les rumeurs, à licencier environ 20 % de ses salariés. L’entreprise, qui compte actuellement plus de 6 400 employés, vient tout juste de commencer à se séparer de certains de ses collaborateurs, selon The Verge. Contacté par Engadget, l’entreprise n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Il y aura notamment des licenciements au sein de la branche hardware de la société, laquelle a récemment mis fin au développement du drone Pixy pour les selfies. Le rapport suggère aussi qu’un groupe qui travaillait sur des outils pour aider les développeurs à concevoir des jeux et des mini apps sur Snapchat sera parmi les plus durement touchés par ces licenciements. L’application sociale Zenly, que Snap avait rachetée en 2017 et qui fonctionnait de manière indépendante, devrait, elle aussi, être lourdement impactée. L’équipe de vente de publicités sera quant à elle restructurée, selon cette même source.

L’année écoulée a été plutôt difficile pour Snap, qui a vu son action plonger de 80 % depuis janvier alors que l’économie globale s’effondre, et que les conséquences se font sentir chez nombre de sociétés de la tech. Snap déclarait qu’elle chercherait à diminuer ses coûts tout en réduisant les nouvelles embauches. L’entreprise avait publié des résultats financiers assez faibles pour le deuxième trimestre, ce qui avait entraîné une baisse de 40 % de la valeur de son action.

Un point positif pour Snap, cependant, récemment, c’est le service d’abonnement Snapchat+ à 4 $ par mois, qui offre un accès anticipé à certaines nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de revoir une story ou d’épingler un ami en haut de l’historique de conversations. Plus d’un million d’utilisateurs avaient déjà souscrit durant le premier mois.