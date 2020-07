Smilegate Entertainment s’installe à Barcelone pour s’attaquer au marché des consoles

Smilegate Barcelona se concentrera sur le développement de jeux AAA pour la PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft.

Alors que le groupe chinois Tencent a décidé d’ouvrir un studio à Los Angeles avec des vétérans de l’industrie pour développer un AAA open-world sur PS5 et Xbox Series X, le groupe sud-coréen Smilegate a lui décidé de créer une nouvelle structure via Smilegate Entertainment dans la ville de Barcelone pour travailler sur un jeu en monde ouvert. Le studio Smilegate Barcelona compte actuellement plus de 20 employés et recherche des développeurs ayant une grande expérience sur les consoles et les AAA open-world.

“Comme les jeux en monde ouvert continueront de dominer l’industrie du jeu vidéo, nous serons bien placés pour tirer parti de l’expérience de notre équipe constituée de talents du monde entier et nous sommes prêts à créer une expérience AAA depuis notre nouveau studio de Barcelone. La ville accueille la créativité et soutient les industries technologiques comme la nôtre avec une infrastructure solide et une qualité de vie élevée“, a déclaré Yongil Kim, PDG de Smilegate Barcelona. Pour mémoire, la société a actuellement des bureaux aux États-Unis, en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe, en plus de son siège à Séoul en Corée du Sud. Un bureau à Berlin avait ouvert en 2017, mais il a fermé un an plus tard.

Les ambitions de Smilegate en vidéo