Smartwatch : une demande en hausse de près de 50 % ce printemps

La demande de smartwatchs n'a jamais été aussi forte, une progression de près de 50 % au deuxième trimestre 2021.

Les smartwatchs sont aujourd’hui extrêmement populaires. On en dénombre des centaines de modèles, par des dizaines de fabricants. C’est un marché extrêmement porteur, avec une demande toujours plus forte. Ces derniers mois, le grand public n’a cessé de s’en procurer. Une demande en hausse de près de 50 % durant ce dernier printemps. Impressionnant.

La demande de smartwatchs n’a jamais été aussi forte

Le marché des smartwatchs ne semble pas prêt de se calmer de sitôt. Et c’est même tout l’inverse, finalement, il décolle encore. Si l’on en croit l’entreprise spécialisée Strategy Analytics, les expéditions de smartwatchs ont progressé de pas moins de 47 % durant le deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période l’année dernière, avec 18,1 millions d’unités expédiées. La demande, tout du moins chez les revendeurs, est revenue au “niveaux pré-pandémie”, selon l’analyste Steven Waltzer de Strategy Analytics. Les chiffres n’ont jamais été aussi élevés depuis 2018.

Une progression de près de 50 % au deuxième trimestre 2021

Strategy Analytics attribue cette hausse à la demande toujours plus importante pour les appareils de suivi de la santé. Difficile d’évaluer à quel point la baisse de la pandémie a contribué, mais il ne serait pas surprenant que le fait que les puissent de nouveau sortir comme ils l’entendent, ou presque, a occasionné des ventes supplémentaires.

Les entreprises sont nombreuses à profiter de cette augmentation de la demande. Apple, évidemment, mène la danse avec pas moins de 52 % de part de marché et détenant la smartwatch la plus populaire – l’Apple Watch Series 6 en l’occurrence – et Samsung a vu ses expéditions augmenter de 54 %. Garmin et ses montres sport sont en progression de 25 % et les autres (y compris Fossil et d’autres fabricants d’appareils sous Wear OS) ont vu leurs expéditions augmenter de 55 %. Autrement dit, un deuxième trimestre très fort, même pour les “petites” marques.

Il y a par ailleurs un certain nombre d’indicateurs laissant entendre que cette tendance va se poursuivre. L’Apple Watch Series 7 devrait être officialisée dans quelques semaines et la Samsung Galaxy Watch 4 sous Wear OS pourrait relancer le marché des smartwatchs Android. Les smartwatchs LTE low-cost des marques chinoises comme Oppo et Xiaomi pourraient aussi grandement aider, selon les analystes. L’impulsion du moment finira éventuellement pas s’essouffler, mais cela ne devrait pas être pour tout de suite.