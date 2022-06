Slow Horses : deux nouvelles saisons sont commandées

Alors que la deuxième saison de la série télévisée Slow Horses est attendue pour la fin de l'année sur le service Apple TV+, la saison 3 et la saison 4 du drame d'espionnage à l'humour noir sont en préparation.

Dans la troisième saison de Slow Horses, les espions déshonorés de Jackson Lamb travaillent ensemble pour contrecarrer les plans d’un agent malhonnête lorsque l’un des leurs est kidnappé. La quatrième saison s’ouvre sur un attentat à la bombe qui fait exploser des secrets personnels, ébranlant les fondations déjà instables de Slough House.

Pour mémoire, Gary Oldman incarne Jackson Lamb, le brillant mais irascible chef des espions, qui finissent à Slough House à cause de leurs erreurs qui mettent fin à leur carrière, car ils se retrouvent souvent à faire des gaffes dans les méandres du monde de l’espionnage. Le casting comprend également Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan et Jonathan Pryce.

Deux saisons supplémentaires pour Slow Horses

La série télévisée Slow Horses est produite par See-Saw Films et adaptée pour la télévision par Will Smith (Veep). Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith, Jane Robertson et Graham Yost sont les producteurs exécutifs. Saul Metzstein sera le réalisateur de la troisième saison ; le réalisateur de la quatrième saison n’a pas encore été annoncé.