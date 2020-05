Sledgehammer Games se prépare à recruter massivement pour travailler sur plusieurs projets

Le studio Sledgehammer Games d'Activision va grandement se renforcer d'ici les prochains mois.

Depuis le départ des cofondateurs Michael Condrey (2K Silicon Valley – 31st Union) et Glen Schofield (Striking Distance/PUBG Corporation), ainsi que des potentielles tensions avec Raven Software, l’avenir de Sledgehammer Games semblait fortement s’assombrir… Afin de relancer l’un des studios assignés à la franchise Call of Duty, l’éditeur américain Activision a recruté Andy Wilson, ancien producteur exécutif de chez Hangar 13, pour être le nouveau responsable de la structure. Et ce dernier sait d’ores et déjà comment s’y prendre : “Nous sommes dans une période de croissance via nos locaux à Foster City en Californie et à Melbourne en Australie. Nous sommes maintenant un studio multiprojets et nous cherchons un nombre important de nouveaux membres (…) Nous sommes actuellement plus de 200 et nous prévoyons d’ajouter plus de 100 nouvelles personnes au cours de la prochaine année.”

Le coronavirus ne gêne pas Sledgehammer Games dans son expansion

Dans une entrevue accordée à VentureBeat, Andy Wilson annonce que la crise sanitaire n’empêche pas les équipes de Sledgehammer Games de travailler correctement pour préparer les prochains projets, elles se sont rapidement adaptée à la situation : “C’est en fait assez incroyable de voir la vitesse à laquelle l’équipe a atteint son rythme. Nous voyons même certaines personnes déclarer qu’elles sont plus rapides et plus efficaces, mais cela dépend bien sûr de chaque individu. Nous voyons également la communication changer et nous voyons comment cette situation finira par améliorer et renforcer notre studio à long terme. C’est un nouveau monde étrange, mais aussi longtemps qu’il durera, nous avons l’intention d’y faire face.“