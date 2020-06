Slack Connect permettra aux organisations de discuter les unes avec les autres

Les plates-formes de messagerie instantanée se sont imposées ces dernières années, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Ces derniers ont notamment Microsoft Teams ou encore Slack. Voici aujourd'hui Slack Connect, pour connecter les organisations.

Slack est un formidable outil de communication pour les entreprises et autres organisations permettant à tous les collaborateurs de discuter les uns avec les autres. Cela étant dit, lorsqu’il faut échanger avec des fournisseurs, des fabricants ou d’autres organisations partenaires, ces échanges se font le plus souvent par email, ce qui est bien moins efficace. Slack a la solution : Slack Connect.

Slack dévoile Slack Connect

Slack vient donc de lancer une nouvelle grosse fonctionnalité baptisée Slack Connect. L’objectif es de permettre aux organisations de discuter entre elles via des canaux. Cela signifie qu’il est possible de créer un canal pour pouvoir échanger avec des membres d’une autre organisation, d’une entreprise partenaire quelle qu’elle soit et donc de ne plus avoir à communiquer via email. Voilà qui devrait simplifier considérablement les échanges avec des tiers et offrir davantage de réactivité.

pour permettre aux organisations de communiquer entre elles dans des canaux

Selon Slack, cette fonctionnalité est en chantier depuis près de quatre ans maintenant et si l’on en croit le communiqué, plus de 41 000 utilisateurs en profitent déjà. Le directeur de la sécurité chez Slack, Larkin Ryder, précise aussi que des outils de communication comme Slack peuvent améliorer grandement la sécurité de votre organisation. En effet, les emails sont vulnérables aux scams notamment, et il arrive trop fréquemment que de l’argent ou des secrets professionnels soient perdus parce que des employées se font prendre par ces pratiques malhonnêtes. Slack Connect est d’ores-et-déjà disponible à tous les utilisateurs payants de Slack.