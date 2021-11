Skyrim va avoir droit à son propre jeu de plateau, pour les connaisseurs comme les néophytes.

Les licences de jeux vidéo les plus populaires résonnent souvent bien au-delà du cercle du jeu vidéo. Le merchandising fait très souvent un énorme effet et les fans de ces opus, aux quatre coins du globe, ne manquent jamais d’idées pour faire (re)vivre la franchise. Ces dernières années, on voit par exemple certaines licences de jeux vidéo être déclinées en jeu de plateau. Ce sera bientôt le cas pour Skyrim.

Skyrim va avoir droit à son propre jeu de plateau

Rockstar œuvre pour tirer le maximum de son cultissime Grand Theft Auto V. On pourrait en dire tout autant pour le studio Bethesda et son jeu Skyrim. En effet, il semblerait qu’il faille s’attendre à un nouveau jeu Skyrim, mais pas un jeu vidéo cette fois-ci. Cette nouvelle déclinaison sera un peu plus old-school, si l’on peut dire, dans la mesure où il s’agira d’un jeu de plateau.

Cette version du jeu est actuellement développée par Modiphius Entertainment, l’entreprise à qui l’on doit notamment Fallout : Wasteland Warfare. Selon l’annonce officielle, “ce nouveau jeu d’aventure et d’exploration solo ou de coopération (jusqu’à quatre joueurs) invite les apprentis aventuriers à retourner sur les terres gelées de Skyrim.”

Pour les connaisseurs comme les néophytes

Et d’ajouter : “The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game contient deux campagnes majeures très scénarisées, chacune d’elle comprenant trois chapitres. Chacun de ces chapitres peut changer selon vos choix, suivant vos propres quêtes dans l’histoire principale ou ce que vous faites durant certains événements clef ou l’exploration des donjons ensemble. Enregistrez la progression de votre personnage à la fin d’un chapitre, ou même en pleine partie, et reprenez votre partie exactement là où vous l’aviez laissée.”

The Elder Scrolls V: Skyrim – The Adventure Game est actuellement prévu pour l’été 2022, sans aucune date plus précise. Si vous êtes intéressé(e), sachez que vous pouvez précommander la bête sur le site Gamefound. La version de base est proposée à 68 £. Comptez 140 £ pour la version Gameplay et 220 £ pour l’édition Deluxe.