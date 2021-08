Skyrim : une Anniversary Edition pour les 10 ans

Lauréat de nombreux prix et considéré comme l'un des meilleurs RPG de tous les temps, Skyrim fêtera cette année son dixième anniversaire avec une énième nouvelle version.

Avec The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition, l’éditeur américain Bethesda va célébrer une décennie de contenu dont le jeu de base, les extensions de la Skyrim Special Edition, ainsi que les Créations et les Mods : “Après dix ans, nous pouvons affirmer avec certitude que ce sont les fans qui font briller la licence et que son anniversaire mérite d’être immortalisé comme il se doit. Nous sommes impatients de revisiter un classique moderne et de partager les festivités avec vous, alors ne manquez pas le rendez-vous !”

Extension Dragonborn : Rendez-vous sur la côte de Morrowind, sur l’île de Solstheim. Découvrez de nouvelles villes, donjons et quêtes au fil de votre traversée des ruines couvertes de cendres et des vallées glaciales de cette nouvelle région. Devenez encore plus puissant avec des cris qui forcent la volonté de vos ennemis et peuvent même apprivoiser des dragons. Votre sort et le sort de Solstheim sont entre vos mains alors que vous affrontez votre plus mortel adversaire, le premier Enfant de dragon

Extension Dawnguard : Le seigneur vampire Harkon est revenu au pouvoir. À l’aide des Parchemins des Anciens, il veut faire l’impensable, à savoir anéantir le soleil. Joindrez-vous l’ancien ordre de la Garde de l’Aube afin de l’arrêter ? Ou deviendrez-vous un seigneur vampire ?

Extension Hearthfire : Vous pouvez acheter des terres et construire votre propre maison de fond en comble, qu’il s’agisse un simple cottage ne possédant qu’une pièce ou d’une vaste forteresse disposant d’une armurerie, d’un laboratoire d’alchimie, d’une écurie, d’un jardin et bien plus encore. Utilisez de tout nouveaux outils, comme la table de dessin et l’établi du menuisier pour transformer de la pierre de carrière, de l’argile et des troncs sciés en structures et meubles. Vous pouvez même transformer votre maison en foyer en adoptant des enfants

Les nouveautés gratuites de The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition

The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition sortira le 11 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Cette nouvelle version inclut 500 unités offertes pour le Creation Club afin d’avoir accès à de nouvelles quêtes (dont quelques-unes autour des Saints et Seducers), maisons, donjons, boss, objets, armes, armures et sorts, en plus de l’ajout de la pêche et d’un mode survie. A noter que les propriétaires de Skyrim Special Edition sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, ainsi que les abonnés au Xbox Game Pass, recevront une mise à niveau gratuite pour leurs systèmes respectifs dès la sortie de la Anniversary Edition de Skyrim.

Skyrim en concert et musée virtuel

L’orchestre London Symphony Orchestra et la chorale London Voices Choir proposeront un voyage musical au cœur de Bordeciel sous forme d’un concert spécial à l’historique Alexandra Palace Theatre qui sera diffusé sur YouTube et Twitch d’ici le 11 novembre 2021. Enfin, la communauté de Skyrim s’est fait un nom grâce à la passion et à la créativité dont elle fait preuve, qu’il s’agisse d’un fan art incroyable ou de donner vie aux personnages grâce au cosplay. Le musée Skyrim est donc l’endroit idéal pour rendre hommage à ces œuvres étonnantes.