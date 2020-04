Skype : plus besoin de s’inscrire pour rejoindre un appel vidéo

S’il y a bien une raison pour laquelle Zoom a vu sa popularité exploser ses dernières semaines, c’est parce que le service de visioconférence ne demande pas nécessairement aux participants de se créer un compte pour rejoindre une réunion. Seul l’hôte a besoin d’un compte pour créer une salle de réunion virtuelle et celui-ci peut ensuite fournir le lien de la réunion aux participants. Ceux-ci n’ont qu’à cliquer dessus pour rejoindre. Et le tour est joué. Aujourd’hui, Skype a décidé de s’y mettre aussi.

Malheureusement, cette popularité naissante de Zoom a mis au jour un certain nombre de soucis de sécurité et de gestion de la vie privée des utilisateurs. Pour certains utilisateurs, c’est une bévue absolument indiscutable. Un motif pour utiliser un autre service. Ou de le délaisser tout du moins le temps que la situation soit corrigée. Celles et ceux qui sont à la recherche d’une alternative pourrait être intéressé(e)s d’apprendre que Microsoft vient de mettre à jour Skype en lui offrant une nouvelle fonctionnalité sympathique : il n’est plus besoin de disposer d’un compte pour rejoindre un appel vidéo.

Jusqu’à présent, les utilisateurs qui souhaitaient utiliser Skype devaient disposer d’un compte. Désormais, selon le communiqué officiel de Microsoft, il suffit de “générer votre lien gratuit unique en un clic, le partager avec les participants et profiter des réunions illimitées dans Skype. Toutes les fonctionnalités sont alors disponibles. Le lien de la réunion n’a pas de date d’expiration, il peut être utilisé à tout moment.” Cela étant dit, contrairement à Zoom qui peut accueillir jusqu’à 100 participants, il faut se contenter de 50 sur Skype. Une limite qui n’est probablement un problème dans la plupart des cas. La mise à jour en question est déjà déployée, vous devriez donc pouvoir en profiter dès à présent. Parfait pour rester en contact avec ses proches durant cette période de confinement.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx

— Skype (@Skype) April 3, 2020