Skype copie Zoom et propose la personnalisation de l’arrière-plan

Avec l'explosion de l'utilisation des services de vidéoconférence, les plates-formes doivent multiplier les fonctionnalités et services pour sortir du lot. Zoom permet depuis peu de personnaliser son arrière-plan. Une fonctionnalité aujourd'hui reprise par Skype.

Les applications de vidéoconférence ne sont pas nouvelles, loin de là, mais ces derniers mois, leur popularité explose littéralement. Ceci est uniquement dû aux mesures de confinement en place dans de nombreux pays du globe. Zoom, malgré ses nombreux soucis, a connu un énorme regain de popularité. Grâce principalement à sa simplicité d’utilisation et au fait que les réunions peuvent accueillir jusqu’à 100 participants. Une réussite qui inspire Skype notamment.

Skype propose à son tour la personnalisation de l’arrière-plan

La concurrence n’a aucune envie de laisser le gâteau à Zoom, c’est logique. Microsoft dispose dans ses cartons de Skype pour les vidéoconférences. Tout récemment, une mise à jour avait été proposée permettant de rejoindre un appel vidéo sans disposer d’un compte Microsoft. Une simplification très bienvenue, et plus que nécessaire. Aujourd’hui, la firme de Redmond “copie” une fois encore Zoom en intégrant dans Skype la possibilité d’utiliser des fonds d’écran personnalisés. De quoi égayer assurément les réunions et autres appels vidéo moins formels.

Une fonctionnalité directement empruntée à Zoom

Jusqu’à présent, et depuis peu, les utilisateurs pouvaient flouter l’arrière-plan – un bon moyen de rendre invisible le bazar qui peut régner actuellement dans nos maison – mais cette mise à jour va plus loin. La fonctionnalité devient bien plus intéressante et sympathique à l’usage. Plus ou moins exclusive à Zoom jusqu’à aujourd’hui, vous avez désormais l’option de Skype si ce genre de possibilités vous intéresse. Difficile de savoir si cela permettra de relancer durablement Skype, a fortiori en ce qui concerne les visioconférences mais une chose est sûre, en cette période difficile, nous avons besoin de tels services et c’est toujours une bonne chose que d’avoir plusieurs alternatives.