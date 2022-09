Skydance New Media tease sa collaboration avec Marvel

Une aventure originale dans l'univers Marvel qui emmènera les joueurs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec quatre héros jouables à différents moments de l'histoire.

Au fil de la narration du jeu Marvel encore sans nom de Skydance New Media, les joueurs pourront incarner un ensemble de quatre personnages, à savoir le jeune Steve Rogers, alias Captain America, Azzuri, le grand-père de T’Challa et la Panthère noire de l’époque de la Seconde Guerre mondiale, Gabriel Jones, un soldat américain et membre des Howling Commandos et Nanali, chef du tout jeune réseau d’espionnage wakandais. Cette expérience AAA proposera des commandes intuitives et une jouabilité “exaltante à la seconde près” qui reproduit l’action et l’excitation des produits en provenance de Marvel, que cela soit des comics, des séries télévisées ou encore des films.

“Quatre héros. Deux mondes. Une guerre.”

Amy Hennig, présidente de Skydance New Media, déclare :

Nous sommes tellement reconnaissants pour tout l’enthousiasme et le soutien que nous avons reçu des fans. Marvel a été un partenaire incroyable tout au long du processus de création, alors que nous développions une histoire originale et construisions une nouvelle équipe de personnages passionnants. Nous espérons que les fans sont intrigués par cet aperçu, et nous sommes impatients d’en partager davantage par la suite.

Bill Rosemann, vice-président et directeur créatif de Marvel Games, ajoute :