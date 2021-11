Skydance New Media prépare un AAA next-gen en collaboration avec Marvel

Le premier projet de Skydance New Media sous la direction d'Amy Hennig sera un jeu narratif à grand budget basé sur une licence de Marvel.

Pratiquement deux ans après son arrivée au sein de la société de production cinématographique Skydance Media afin d’y créer la filiale Skydance New Media pour produire des expériences narratives et interactives sur les plateformes de streaming émergentes, Amy Hennig annonce un partenariat avec Marvel pour développer un jeu d’action-aventure à succès, axé sur la narration, dont l’histoire et la vision de l’univers Marvel sont totalement originales.

Skydance New Media is excited to announce a partnership with @Marvel Entertainment to develop a narrative-driven, blockbuster action-adventure game, featuring a completely original story and take on the #Marvel Universe for its first ever AAA #game studio initiative. pic.twitter.com/x9CF6zsWXM — Skydance (@Skydance) October 29, 2021

“Je ne peux pas imaginer un meilleur partenaire que Marvel pour notre premier jeu“, a déclaré Amy Hennig, présidente de Skydance New Media. “L’univers Marvel incarne toute l’action, le mystère et les frissons du genre aventure que j’adore et se prête parfaitement à une expérience interactive. C’est un honneur de pouvoir raconter une histoire originale avec toute l’humanité, la complexité et l’humour qui rendent les personnages Marvel si attachants et de permettre à nos joueurs d’incarner ces héros qu’ils aiment“. Jay Ong, vice-président exécutif et responsable en chef de Marvel Games : “Amy Hennig a placé la barre des jeux d’aventure narratifs très haut depuis des décennies et nous sommes heureux de collaborer avec l’équipe talentueuse et expérimentée de New Media chez Skydance. Leur ambition et leur vision de créer des divertissements innovants en utilisant la propriété intellectuelle de Marvel étaient évidentes dès notre première rencontre. Nous sommes impatients de partager davantage avec les fans de Marvel lorsque le moment sera venu.”

Marvel Games et Skydance New Media vont créer un nouveau jeu interactif

Pour créer cette toute nouvelle expérience interactive, Skydance New Media a réuni une équipe accomplie de développeurs ayant des décennies d’expérience dans les jeux d’action et d’aventure, ainsi qu’une équipe diversifiée de consultants créatifs issus du monde du cinéma, de la télévision et de la bande dessinée. L’équipe de Skydance New Media se concentre sur la création d’expériences interactives riches et de haute fidélité, conçues pour les plateformes de jeu traditionnelles ainsi que pour les services de streaming émergents, et conçues pour être attrayantes, invitantes et accessibles à un public mondial.

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler au sein de l’univers Marvel pour créer notre propre récit“, a déclaré Beak, vice-président exécutif et directeur général de Skydance New Media. “Jay et son équipe de Marvel Games nous aident à créer les meilleures expériences imaginables.“